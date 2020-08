Porträt «Willst du dir das wirklich antun?» – Das fragten die Leute Linda Signer, als sie von ihrer Kandidatur fürs Eschenzer Gemeindepräsidium erfuhren Parteilos, 41 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, Psychologin und Unternehmerin: Linda Signer will Eschenzer Gemeindepräsidentin werden – trotz der Vorgeschichte. Sie ist einzige offizielle Kandidatin. Rahel Haag 27.08.2020, 04.30 Uhr

«Politisch müsste ich viel dazulernen», sagt die 41-jährige Linda Signer. Bild: Andrea Stalder

«Nein», sagt Linda Signer, «abgeschreckt haben mich die Vorkommnisse nicht.» Die 41-Jährige sitzt im Garten ihres Hauses in Eschenz. Die dreifache Mutter stellt sich am 27. September als einzige Kandidatin offiziell für das Eschenzer Gemeindepräsidium zur Wahl. «Allerdings ist mir bewusst, dass Konfliktpotenzial vorhanden ist», fügt sie hinzu.

Ersatzwahl in den Gemeinderat am 27.September Abgesehen vom Gemeindepräsidium müssen in Eschenz auch im Gemeinderat zwei Sitze neu besetzt werden. Hierfür stellen sich am 27. September drei Kandidaten zur Wahl: Norman Hild (SVP), 41-jährig, Landwirt Erich Studer (parteilos), 40-jährig, Projektleiter Bau Fabian Tschalèr (parteilos), 40-jährig, Leiter Werkhof in Stein am Rhein Am kommenden Mittwoch, 2. September, findet in der alten Turnhalle in Eschenz um 20 Uhr eine Podiumsdiskussion statt. In diesem Rahmen stellen sich alle vier Kandidierenden erstmals der Öffentlichkeit vor. Organisiert wird der Anlass von den Eschenzer Ortsparteien. (rha)

Im März hatten sich die Ereignisse am Rhein überschlagen: Gemeindepräsident Claus Ullmann hatte sein Amt per sofort niedergelegt.

«Ich habe die Kraft nicht mehr.»

Alt Gemeindepräsident Claus Ullmann. Bild: PD

Das hatte er damals gegenüber dieser Zeitung gesagt. Gleichzeitig hatten auch die beiden Gemeinderäte Hansruedi Buff und Erwin Bühler ihren Rücktritt bekanntgegeben. Für deren Nachfolge stellen sich insgesamt drei Kandidaten zur Wahl.

Seit anderthalb Jahren lebt sie in Eschenz

«Ich bin unvoreingenommen», sagt Signer, die vor anderthalb Jahren mit ihrem Mann und den drei Kindern im Alter von 15, 10 und 7 Jahren nach Eschenz gezogen ist. «Das sehe ich als Vorteil.» Aufgewachsen ist sie in Neuhausen am Rheinfall. Später absolvierte sie in London ihr Bachelorstudium in Psychologie. «Dank diesem Hintergrund kann ich mich in die Blickwinkel anderer hineinversetzen und bin in der Lage, Brücken zu schlagen.» Was Signer gar nicht mag, sind Intrigen. Sie schüttelt den Kopf.

«Man kann so viele Probleme lösen, indem man offen und ehrlich miteinander spricht.»

Luftbild von Eschenz. Bild: Andrea Stalder

In Schottland folgte ein Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften und Internationalen Beziehungen. Anschliessend gab es mehrere berufliche Stationen, unter anderem im Bereich Kommunikation in einer Augenklinik in Ägypten. «Wir sind oft umgezogen», sagt Signer. Bis sie schliesslich in Eschenz ihre Basis gefunden hätten.

Hier haben Signers nicht nur ein Haus gekauft, sondern auch ihre Firma Medalytik angesiedelt. Sie vermittelt Personal für medizinische Labors. «Wir sind angekommen.» Signer lächelt. Deshalb habe sie sich auch zur Wahl gestellt.

«Ich will meinen Beitrag für die Gemeinde leisten.»

Die Reaktionen auf ihre Kandidatur seien unterschiedlich ausgefallen. Manche hätten gefragt: «Willst du dir das wirklich antun?» Andere hätten sich gefreut, dass sich eine Frau zur Wahl stellt.

Die Gemeindeverwaltung Eschenz. Bild: Donato Caspari

Zur Vorbereitung liest sie alte Protokolle

Dominik Spycher, Vizegemeindepräsident. Bild: PD

«Sollte ich gewählt werden, müsste ich politisch viel dazulernen», ist sich Signer bewusst. Doch gerade das würde sie an der Aufgabe reizen. Ausserdem verfüge sie über eine schnelle Auffassungsgabe. «Gleichwohl versuche ich, mich jetzt schon bestmöglich vorzubereiten», sagt sie. Hierfür habe sie sämtliche Ausgaben des «Eschenzer Leu» sowie Protokolle vergangener Gemeindeversammlungen studiert.

Zudem habe sie sich über relevante Erlasse sowie Reglemente informiert. Als Gemeindepräsidentin, wäre es ihr Ziel, Vertrauen und Teamarbeit im Gemeinderat, in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Einwohnern zu schaffen.

«Nur so kann man konstruktive Lösungen finden.»