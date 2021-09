Nur 20 von 150 Neuzuzüger beim Apéro in Bichelsee-Balterswil

Willkommen in der Gemeinde Nur 20 von 150: Beim Apéro in Bichelsee-Balterswil zeigen sich nur wenige Neuzuzüger Ein Riesenevent war der diesjährige Neuzuzüger-Apéro in Bichelsee-Balterswil nicht. Gemeindepräsident Christoph Zarth zeigte den Anwesenden die Schokoladenseite «seiner» Gemeinde. Dass Bichelsee-Balterswil vereinzelt auch anders kann, zeigen jüngste Ereignisse. Christoph Heer 20.09.2021, 04.25 Uhr

Gemeindepräsident Christoph Zarth begrüsst die Neuzuzüger mit einer Präsentation rund um Bichelsee-Balterswil. Bild: Christoph Heer

Es ist so eine Sache mit den Teilnehmeraufmärschen an den Neuzuzügerbegrüssungen im Hinterthurgau. Dass es jedoch in Bichelsee am Wochenende nur rund 20 «Neue» in das Kirchgemeindezentrum geschafft haben, liegt wohl auch ein Stück weit an der geltenden Covid-Zertifikatspflicht.

Nichtsdestotrotz: Diejenigen, die teilgenommen haben, kamen in den Genuss vieler Informationen aus politischer, gewerblicher, schulischer und vereinsschaffender Sicht. In den vergangenen zwölf Monaten haben über 150 Personen ihren Wohnsitz nach Bichelsee, Balterswil, Ifwil, Itaslen, Niederhofen, oder in einen der weiteren, zahlreichen Weiler, verlegt. Was diese nun laut Gemeindepräsident Christoph Zarth geniessen sollen, sei die unglaubliche Vielfalt an Grünflächen.

«Das viele Grün ist typisch für unsere Gemeinde. Unzählige Wanderwege, gemütliche Grillstellen und sympathische Wirtshäuser tragen dazu bei, dass Bichelsee-Balterswil ein lebenswerter Ort ist.»

Zarth bezeichnet die Gemeinde zudem als bodenständiges Vereinsdorf. «Für jede Vorliebe haben wir Vereine. Diese sind auch für die Organisation der unterschiedlichsten Anlässe zuständig.» Er denkt etwa an das Nordostschweizerische Schwingfest vom kommenden Jahr.

Nicht nur negative Schlagzeilen

Jüngst hat Bichelsee-Balterswil jedoch für negative Schlagzeilen in den schweizweiten Medien gesorgt. Man erinnere sich an den Wohnungsmieter, der sein Daheim auf unmöglichste Art und Weise verwüstet hat und abgehauen ist. Oder an den Vandalenakt mit Blut und Schweinefüssen beim Restaurant Krone. Diese Vorfälle sollen nicht totgeschwiegen werden, sie gehören aber zur Ausnahme. Die Neuzuzüger sollen sich etwa am inoffiziellen Wahrzeichen – dem Bichelsee – erfreuen. Zarth sagt:

«Ein Besuch an diesem Gewässer lohnt sich nicht nur im Sommer.»

Seitens Schulbehörde informiert Behördenmitglied Rubina Sturzenegger über das weitreichende Angebot von Schulen und deren Landschaften.

Die Tendenz zeigt, dass die Gemeinde gegen die 3000 Einwohner zusteuert, aktuell sind es 2946. «Wir setzen aber auf ein gesundes Wachstum und wissen haargenau, dass wir die kostbaren Grünflächen nicht zubetonieren dürfen», sagt Christoph Zarth.