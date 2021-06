Turnverein Wilen-Neunforn plant Kreisturnfest sowie Jubiläumsfest

Wilen-Neunforn Ein edler Tropfen fürs Vereinsjubiläum Für den Turnverein Wilen-Neunforn steht in einem Jahr das Kreisturnfest an sowie sein 100-jähriges Bestehen. Dafür haben die Turner etwas Spezielles kreiert. Claudia Koch 28.06.2021, 04.20 Uhr

Der Turnverein Wilen-Neunforn mit Rotwein und Federweisser zum Vereinsjubiläum. Bild: Claudia Koch

Gut Ding will Weile haben. Dieses Sprichwort gilt nicht nur für Wein, sondern in dieser besonderen Zeit auch für die Planung eines grossen Kreisturnfestes. Mit beidem hat sich der Turnverein Wilen-Neunforn in den letzten Monaten beschäftigt. In einem Jahr wird sowohl das Turnfest Seerücken Wilen-Neunforn durchgeführt, als auch das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert.