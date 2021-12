Neues Lichtsignal in Wilen

Neue Lichtsignale an Wilenstrasse: Warum diese Ampeln dunkel bleiben

Seit rund einer Woche stehen bei den zwei Kreuzungen an der Wilenstrasse neue Ampeln. Wenn der neue Fahrplanwechsel am 12. Dezember ansteht, sollen die Lichtsignale in Betrieb genommen werden – aber nur wenn es um die Busse geht.