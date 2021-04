Wiederverwerten statt wegwerfen Bretter aus Zürich, Fenster aus Luzern und Treppen aus Bern: Eine Eschenzerin baut mit Upcycling ein kleines Haus aus Bei Jasmin Deck-Allemann stand ein alter Schopf im Garten. Diesen hat sie mit Baumaterialien aus der ganzen Deutschschweiz ausgebaut. Darin bietet sie in Zukunft Bed and Breakfast an. Upcycling sei für sie eine Notwendigkeit, sagt sie. Viola Stäheli 30.04.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jasmin Deck-Allemann mit Hahn Romeo vor ihrem Upcycling-Projekt in Eschenz. Bild: Andrea Stalder

Auf den ersten Blick sehen die Bretter aus Fichtenholz alles andere als alt aus. Aber das sind sie. «Wir schätzen, dass die abgebrochene Scheune zwischen 1800 bis 1850 erbaut worden ist und entsprechend auch die Bretter dieses Alter haben», sagt Jasmin Deck-Allemann. Weggeworfen werden sie aber nicht, sondern wiederverwendet: Sie sollen die Wände des kleinen Schopfes zieren, der sich vor dem Haus von Deck-Allemann in Eschenz befindet und ihr Bed-&-Breakfast-Angebot bald erweitern wird.

Das Upcycling-Projekt in Eschenz. Bild: Andrea Stalder

Beim Umbau hat sich die Eschenzerin ganz dem Upcycling verschrieben. Die Idee ist einfach: Statt vermeintliche Abfallprodukte zu entsorgen, werden diese wiederverwendet und Bestandteil von etwas Neuem.

Das Upcycling-Projekt in Eschenz. Bild: Andrea Stalder

«Der Schopf wurde kaum genutzt. So kam mir die Idee, diesen umzubauen und ein weiteres Gästezimmer für das Bed and Breakfast zu schaffen, dass ich seit 2012 betreibe.»

Für Deck-Allemann war schnell klar, dass der Umbau ein Upcycling-Projekt werden soll. «Ich möchte persönlich keinen Raubbau an endlichen Ressourcen betreiben und habe mich deshalb für den in meinen Augen vernünftigeren Weg bei der Renovation entschlossen.» Sie stört sich an der allgegenwärtigen Verschwendung, sei es von Nutztieren, Lebensmitteln oder eben auch von Bauelementen.

Wiederverwertung ist in der Schweiz unterentwickelt Gemäss einer 2020 veröffentlichten Studie, die im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) erfolgte, weist die Schweiz eine hohe Abfallrate auf, ein Grossteil dieser Abfälle entsteht beim Bauen. Die Wiederverwertung sei unterentwickelt, obwohl die Masse wiederverwendbarer Bauteile sehr gross sei. Durch die Wiederverwertung könnte die Verschwendung von Energie und Rohstoffen erheblich reduziert werden. Wiederverwertung ist von Recycling zu unterscheiden: Während Wiederverwertung – Upcycling genannt – einen neuen Zweck für ein nicht mehr benötigtes Element einer Baukonstruktion findet, werden bei Recycling Bauelemente durch Zerkleinern oder Mahlen zerstört, um das Rohmaterial wieder einer Verwertung zuzuführen. Die Wiederverwertung hat einen entscheidenden Vorteil: Sie bewahrt die sogenannte graue Energie, die für die Herstellung, den Transport und den Einsatz von Bauelementen aufgewendet wurde, und trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei. (vst)

«Ich dachte, dass die Organisation der passenden Altmaterialien viel Zeit in Anspruch nehmen würde», sagt Deck-Allemann. Tatsächlich war die Suche aber weitaus einfacher – offene Ohren und Augen helfen, um schnell zum Ziel zu kommen.

«Ich habe mich mit meinem Anliegen bei Bauteilläden und in Handwerksbetrieben erkundigt – oder bei Abbruchliegenschaften direkt nachgefragt.»

Das sagt die Eschenzerin. Hilfreich waren auch Online-Marktplätze für Gebrauchtwaren, wie etwa Ricardo.

Zimmermann Aldo Zimmermann. Bild: Andrea Stalder

Das Ergebnis der Suche sind nun unter anderem die Bretter, die von einer alten Scheune in Ossingen stammen, die kürzlich abgebrochen wurde. «Die Bretter sind gehobelt und zurechtgeschnitten worden», erklärt Aldo Zimmermann. Der gelernte Zimmermann und Lehrlinge der benachbarten Schreinerei sind für den Umbau des Schopfs zuständig. «Meine handwerklichen Fähigkeiten sind nur mittelmässig, deshalb bin ich froh um die professionelle Hilfe», sagt die Eschenzerin.

Die Fenster stammen aus Luzern, die Treppe aus Bern

Die mittlerweile abgebrochene Scheune in Ossingen. Bild: PD

Während die Bretter aus Ossingen stammen, sind die Fenster aus dem luzernischen Grosswangen. Zwei von ihnen waren bereits verbaut, wurden dann aber nicht mehr gebraucht, bei den zwei anderen sind Messfehler passiert, weshalb sie nicht gepasst haben.

«Die Fenster wären entsorgt worden. Für mich waren diese wegen der passenden Masse ein Glücksfall. Ich hätte zwar gerne die ursprünglichen Fenster des Schopfes behalten, aber im Hinblick auf die Gebäudedämmung wäre das die falsche Entscheidung gewesen.»

Das sagt Deck-Allemann. Zur eigentlichen Dämmung wird Steinwolle verwendet, die ungenutzt auf dem Estrich eines Baugeschäfts in Stein am Rhein lag.

Die Wendeltreppe aus dem Kanton Bern. Bild: PD

Besonders freut sich die Eschenzerin auch über die Wendeltreppe, die aus einem alten Haus aus dem bernischen Seedorf stammt. Sie ersetzt die Leiter, die zuvor in den ersten Stock des kleinen Riegelhäuschens geführt hat. In zwei Wochen soll auch sie eingebaut sein. «Dann muss ich nur noch die passende Einrichtung finden, die ebenfalls andernorts nicht mehr gebraucht wird.»

Das Upcycling-Projekt in Eschenz. Bild: Andrea Stalder

«Beim Upcycling ist Flexibilität wichtig. Man weiss nicht so genau, was man findet, und muss sich entsprechend anpassen», sagt Deck-Allemann. Und einige Wunschsachen können schlichtweg nicht gefunden werden. Trotzdem zweifelt die Eschenzerin nicht an ihrem Entscheid:

«Bei mir muss nicht alles perfekt und ohne jede Gebrauchsspur sein. Mir ist die Klimabilanz auf lange Sicht wichtiger. Deutlich gesprochen ist Upcycling für mich keine Beliebigkeit, sondern eine Notwendigkeit.»