«Ein Volltreffer! » Fischinger Gewerbler sind mit erstem Berufsparcours zufrieden Der noch junge Gewerbeverein Fischingen blickt auf erste Erfolge zurück. Einzelne Mankos sehen die Gewerbler noch in der Gemeinde. Christoph Heer

Olma-Kommentator Christan Manser referiert am zweiten Fischinger Gewerbe-Event. (Bild: Christoph Heer)

Vor wenigen Wochen fand für die Schüler der zweiten Oberstufe der Berufsparcours statt. Alternierend und stundenweise haben sich die Jugendlichen ganz individuelle Bilder verschiedenster Berufsgattungen machen können.

Als Initiant hat sich der hiesige Gewerbeverein genau da eingesetzt, wo es nötig war. Das bestätigen am vorgestrigen zweiten Gewerbe-Event alle Involvierten.

Vereinspräsident Adrian Brühwiler betont demnach, dass der Berufsparcours im August voll ins Schwarze getroffen hat. «Der Parcours bot den Schülern einen wichtigen ersten Einblick in die unterschiedlichsten Unternehmen unserer Gemeinde. Beim Maurergeschäft, der Bank oder im Sanitärwesen, fast ausnahmslos zeigten sich die Kinder erfreut, über dieses neue Modell.»

Brühwiler hat zahlreiche positive Feedbacks erhalten, weist aber auch darauf hin, dass die Digitalisierung auch vor Fischingen nicht Halt macht: «Wohl in jedem Bereich ist die unaufhaltsame Digitalisierung im Gange. Diese Veränderung soll nicht nur verteufelt werden, sie bietet nebst der Modernisierung auch Chancen.»

Nur kleine Änderungen für die zweite Ausgabe

Gut 30 Gewerbler lauschen den Ausführungen des Präsidenten. Anwesend sind auch Schulpräsident Godi Siegfried und Schulleiter Daniel Leu. Zweitgenannter lobt das Vorgehen des Gewerbevereins. «Das war wirklich eine tolle Idee, diesen Berufsparcour ins Leben zu rufen. Wir sind froh, hat der Gewerbeverein diesen ersten Schritt gemacht. Schule und Gewerbe, das harmoniert.»

Es werden auf den zweiten Berufsparcour, im kommenden Jahr, kleinere Anpassungen vorgenommen. Im Grossen und Ganzen – so ist man sich einig – hat die Premiere jedoch schon sehr gut funktioniert. Der Gewerbeverein wird sich in naher Zukunft mit einigen, zum Teil langjährigen, Projekten befassen. Einerseits wird geprüft, wie es mit den noch fehlenden Ortstafeln weitergehen soll, andererseits fehlt eine geeignete Waldhütte, in welcher man etwa die Bundesfeier abhalten kann. «KMU und Vereine könnten sich auf den Ortstafeln präsentieren und auf Anlässe hinweisen. Und mit einer Waldhütte hätten wir einen neuen Treffpunkt für Jung und Alt», sagt Adrian Brühwiler.

Ein Input aus dem Publikum macht schliesslich auf die fehlende Weihnachtsbeleuchtung in Fischingen aufmerksam. «Wir sind eine tolle Gemeinde, aber zur Weihnachtszeit sieht es bei uns aus wie tot», wird bemängelt.

Der zweite Gewerbe-Event wurde angereichert mit einem pointierten Referat von Christian Manser. Der Kuhflüsterer und OLMA-Kommentator machte darauf aufmerksam, dass Lehrlinge wie Kühe sind, nämlich «äusserst wichtige Mitarbeiter.»