Wichtige drei Punkte für FC Frauenfeld für den Klassenerhalt

Fussball Wichtiger Sieg für Frauenfeld im Derby gegen Calcio In der 2. Liga interregional sichert sich der Aufsteiger wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Dank eines knappen Auswärtserfolges übernimmt Amriswil die Tabellenführung in der Gruppe 6, der FC Kreuzlingen bleibt Zweiter. (ez/dk/rac) 08.05.2022, 21.17 Uhr

Frauenfeld feiert wichtigen Sieg gegen Calcio Kreuzlingen. Markus Bauer

Der FC Frauenfeld verschafft sich mit einem 3:1- Auswärtssieg bei Calcio Kreuzlingen ein dickes Polster auf die Abstiegsränge. Für die Kreuzlinger hingegen war der Auftritt gegen den Gast aus der Kantonshauptstadt bereits so etwas wie das Spiel der letzten Chance. Eine Chance, die Calcio nicht nutzte. Dabei brachte Muhammed Canoski das Heimteam in der 22. Minute noch in Führung. Die Reaktion der zuletzt sehr starken Frauenfelder folgte zehn Minuten später, als Dani Luis einen Freistoss aus 17 Metern herrlich ins Netz schlenzte.

Die Zuschauer bekamen auch nach dem Seitenwechsel viele Zweikämpfe zu sehen. Calcio erhöhte den Druck, zu klaren Torchancen kamen die Gastgeber aber kaum. In der 80. Minute demonstrierte Christian Maag, was es heisst, einen Angriff mit Überzeugung abzuschliessen. Der Frauenfelder schloss einen Gegenstoss höchst sehenswert mit einem Weitschuss ins Lattenkreuz ab. Das Heimteam entblösste in der Schlussphase die Verteidigung und lief prompt noch in einen Konter. Yannic Kälin bediente den frei stehenden Ibrahim Ben Dhia, der zum 3:1-Endstand einschiessen konnte.

Ein Tor reicht Amriswil zum Sieg gegen Wil

Gegen den Nachwuchs des FC Wil konnte Marlon Vigna bereits nach sieben Minuten die Führung für die Gäste aus Amriswil erzielen. Das war ein Auftakt nach Mass für die Thurgauer. Das Heimteam kam vorerst nur mit Freistössen und Abschlüssen aus grösserer Distanz zu Tormöglichkeiten. Dabei waren die Wiler jedoch nicht ungefährlich. Ein Ball von Rexhepi aus der Drehung ging knapp am hinteren Pfosten vorbei und mit dem Pausenpfiff flog die Kugel übers Lattenkreuz.

Mit über 50 Treffern haben die jungen Wiler weitaus am meisten Tore in der Gruppe 6 der 2. Liga interregional erzielt. Somit war klar, dass die Platzherren offensiv und gefährlich aus der Kabine kommen würden. Torhüter Pascal Stadler und seine Vorderleute wehrten sich jedoch erfolgreich gegen sämtliche Wiler Abschlussversuche.

Ungefährdeter Sieg für Kreuzlingen in Seuzach

Mit dem knappen 1:0-Auswärtssieg übernahm Amriswil nach dem überraschenden Unentschieden von Leader Weesen gegen Schlusslicht Red Star Zürich die Tabellenführung in der Gruppe 6. Die Amriswiler liegen einen Punkt vor dem FC Kreuzlingen, der das punktgleiche Weesen dank eines deutlichen 4:1-Erfolges in Seuzach ebenfalls überholen konnte. Zweimal Wisam Al Naemi, Andre Kohli und Stojan Miljic sorgten als Torschützen bis zur 80. Minute für einen komfortablen 4:0-Vorsprung.

Calcio Kreuzlingen – Frauenfeld 1:3 (1:1)

Tore: 22. Canoski 1:0. 32. Luis 1:1. 80. Maag 1:2. 90. Ben Dhia 1:3.

Wil II – Amriswil 0:1 (0:1)

Tor: 7. Vigna 0:1.

Seuzach –FC Kreuzlingen 1:4 (0:1)

Tore: 27. Al Naemi 0:1. 55. Al Naemi 0:2. 57. Kohli 0:3. 80. Miljic 0:4. 92. Celebi 1:4.