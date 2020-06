Reportage Wetteifern um Popcorn und Erdnüssli, ein Mädchen spendet 20 Franken aus seinem Kässeli, «damit es den Tieren gut geht» – wie der Frauenfelder Plättli-Zoo nach dem Corona-Lockdown wieder startet Am ersten Tag der Wiedereröffnung haben besonders die treuen Fans den Plättli-Zoo besucht. Auch zur Freude der lange Zeit einsamen Tiere. Claudia Koch 07.06.2020, 18.00 Uhr

Der Plättli-Zoo öffnet nach dem Lockdown erstmals wieder. Die Tiere freuen sich sehr über die Besucher und noch mehr über das Futter von ihnen. Bild: Andrea Stalder

Endlich wieder die Geissen streicheln, endlich wieder die Berberaffen beim Herumtollen beobachten, endlich die im März geborene Kamelstute Shiva kennenlernen. Am Samstag durfte der beliebte Plättli-Zoo hoch über Frauenfeld nach rund drei Monaten seine Türen wieder öffnen. Diese Gelegenheit liessen sich vor allem die treuen Fans nicht entgehen.

«Bereits zur Türöffnung um 9 Uhr warteten jene mit einem Jahresabo auf Einlass», bestätigt Christoph Wüst, stellvertretender Zooleiter. Viele verbanden den Besuch auch damit, um ihr Abo zu verlängern. «Obwohl wir eine kostenlose Verlängerung des Jahresabos um bis zu drei Monate offerierten, haben fast alle diese heute schon gekauft, um den Zoo finanziell zu unterstützen», sagt Wüst.

Auch sonst gibt es viel Unterstützung, wie etwa grosse Fuder mit Heu oder Tierpatenschaften. Wüst sagt:

«Insgesamt können wir uns über 33 neue Tierpatenschaften freuen.»

Auch Geldspenden gingen ein. Besonders berührend: Ein Brief eines Mädchens, das 20 Franken aus ihrem Kässeli spendete, damit es den Tieren im Zoo gut ergeht.

Der Plättli-Zoo öffnet nach dem Lockdown erstmals wieder. Die Tiere freuen sich sehr über die Besucher und noch mehr über das Futter von ihnen. Der stellvertretende Zooleiter Christoph Wüst gibt dem Papagei Sämi eine halbierte Wallnuss.

Maximal 575 Personen sind erlaubt

Als Wüst vor sechs Wochen mitten in der Krise einen Einblick in den menschenleeren Zoo gewährte, waren die Tiere eher ruhig und bedächtig unterwegs. Am Samstag hingegen betteln die Affen wie auch die Wildschweine und Kamele um Popcorn oder Erdnüsse. Wenn man es mit menschlichen Gefühlen ausdrücken möchte, so glaubt Wüst schon, dass sich die Tiere über die Besucher freuen. Positiv überrascht ist er von der zutraulichen Art der jungen Kamelstute Shiva, die bisher nur die Zoomitarbeiter kannte.

Wüst zeigt sich bis kurz nach Mittag zufrieden mit den Eintritten, auch wenn die Kapazität gemäss den Schutzmassnahmen noch lange nicht ausgenutzt ist. 575 Personen wären auf dem Gelände zugelassen, dies entspricht laut Wüst einem Spitzentag im Frühling. Weitere Schutzmassnahmen wie Desinfektionsmittel und Gelegenheiten zum Hände waschen sind ebenfalls vorhanden. Zooleiter Christoph Wüst sagt:

«Wir rechneten mit vier Quadratmeter pro Person, um die zwei Meter Abstand zu gewährleisten. Somit sind wir auf der sicheren Seite.»

Eine Plexiglasscheibe bei der Kasse sowie eine erhöhte Reinigungsintensität der WC-Anlagen komplettieren das Schutzkonzept.

Viele treue, aber auch neue Besucher

Inzwischen tummeln sich immer mehr Familien zwischen den Tiergehegen. Die Kinder sind begeistert dabei, die putzigen Berberaffen einigermassen gerecht verteilt zu füttern. Auch die Ponys erhalten viel Zuwendung. Leider muss jedoch aufs Ponyreiten vorerst verzichtet werden. «Hier müssten wir mit Schutzmaske und Handschuhen arbeiten, was eventuell die Kinder erschrecken könnte», sagt Wüst. Im Streichelzoo sind es die etwas älteren Geissen, die sich geduldig streicheln lassen. Die während der Schliessung Geborenen sind sich an die Streicheleinheiten noch nicht gewöhnt.

Einige Besucher rufen die Aras sogar beim Namen, die daraufhin näher rücken. Begeistert füttert die Familie Zapparrata mit der zweieinhalbjährigen Leticia die Kamele. Sie wohnen im nahen Wohnquartier und wollten gleich am ersten Tag wieder in den Zoo. Die Familie Lang aus Arbon hingegen ist das erste Mal hier.

«Ich kannte den Zoo nicht und habe in einer Zeitschrift darüber gelesen.»

sagt die Mutter und bestaunt mit der dreijährigen Emilia die Schildkröten. Auch der Spielplatz ausserhalb des Zoos ist gut besetzt. Dieser durfte, wie auch das Restaurant, bereits am 20. Mai wieder öffnen. Auf der Terrasse des Restaurants lassen sich mehrere Gäste das Mittagessen schmecken. Zwar hätte es noch mehr Platz gehabt, aber die etwas kühleren Temperaturen wie auch die Schutzmassnahmen ziehen noch nicht so viele Gäste an, vermutet Wüst und resümiert: «Wir müssen jetzt vorwärts schauen.»