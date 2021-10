Letztes Westernturnier der Saison in Müllheim

Westernreiten «Pferdefreundliches Wohlfühlreiten»: In Müllheim findet das letzte Westernturnier der Saison statt Auf der LT Farm in Müllheim hat das letzte nationale Westernturnier der Saison stattgefunden. Im Sattel gesessen sind primär Frauen. Die Veranstalter und Hofbesitzer Sandra und Markus Häberli freuen sich, bald 40-Jahre Westernturnier in auf der LT Farm zu feiern. Ein Jubliäumsfest, dass wegen Corona bereits zwei Mal hat verschoben werden müssen. Evi Biedermann 17.10.2021, 16.45 Uhr

Eine Teilnehmerin des Westernreitturniers LT Classic in Müllheim. Bild: Reto Martin

Westernreiten, das tönt nach Abenteuer. Nach Cowboys, fliegenden Lassos, schnaubenden Pferden und zusammengepferchten Rinderherden. Laut und wild – etwas für harte Kerle im Wilden Westen. Auf dem Reitplatz der LT Farm in Müllheim zeigt sich ein ganz anderes Bild. Westernreiten als Sport ist lautlos, präzis und anmutig. Hohe Konzentration und im optimalen Fall ein harmonisches Miteinander von Pferd und Reiter.

Am vergangenen Wochenende haben Markus und Sandra Häberlin auf der LT Farm das letzte nationale Turnier der Saison durchführten. Während dreier Tage fanden Wettkämpfe in mehreren Kategorien und Stärkestufen statt. Zudem konnte die Familie Häberlin ein Jubiläum feiern, das bereits im letzten Jahr fällig gewesen wäre, wegen Corona aber zweimal verschoben wurde: 40 Jahre Westernturnier auf der LT Farm. Gefeiert werde aber eher im bescheidenem Rahmen, meinte Markus Häberlin dazu.

«Wir sind froh, dass wir das Schlussturnier durchführen und so die Community wieder treffen können.»

Eine Reiterin mit ihrem Pferd in der Halle. Bild: Reto Martin

Frauen in der Überzahl

Am Turnier in Müllheim fehlen nicht nur die harten Kerle, es fehlen die Männer überhaupt. Zumindest auf den Pferden. Auf der Teilnehmerinnenliste – und die ist ziemlich lang – muss an sie suchen. Warum ist das so? Man biete Prüfungen an, die Frauen gerne reiten, sagt Häberlin. «Was Sie hier sehen, ist schönes Westernreiten.» Im Gegensatz zu den temporeichen Prüfungen mit Rindern, die von Pferd und Reiter nach bestimmten Regeln in Schach gehalten werden. Dort seien Männer eher präsent.

Sein Sohn Justin etwa trainiert Reining. «In dieser Disziplin wird nur im Galopp geritten», erklärt der 17-Jährige, der seit 2019 im Schweizer Nationalkader reitet. Der Reitsport sei jedoch allgemein ein beliebter Frauensport, sagt der erfahrene Ausbildner und Züchter Häberlin und wendet sich einer Frau zu, die am anderen Tischende sitzt. Sie nickt und erzählt, dass sie bereits mit vier Jahren zu reiten begann und drei Jahre später das Westernreiten entdeckt habe. «Ich wusste sofort: das ist es», sagt die 17-jährige Alessia mit leuchtenden Augen. Westernreiten sei viel lockerer und entspannter als klassisches Reiten.

Eine Teilnehmerin mit ihrem Pferd bei einer Übung auf dem Aussenplatz. Bild: Reto Martin

«Pferdefreundliches Wohlfühlreiten»

So nennt Häberlin das Westernreiten. «Die Kontrolle über das Pferd muss aber immer da sein.» Im Wettkampf in Perfektion. Die Prüfungen finden auf zwei Aussenplätzen und in der Halle statt. Man muss nicht Richter sein, um die Qualität der gezeigten Leitungen von Pferd und Mensch zu sehen. Auch nicht Reiterin, um die Arbeit zu erkennen, die dahinter steckt. Die Pferde gehen rückwärts durch ein mit Balken unterteiltes Quadrat, wechseln im Parcours die Gangart und drehen sich mehrmals um die eigene Achse und stoppen abrupt – die Reiterinnen lächeln dazu entspannt.

Die LT Farm in zweiter Generation Die LT (Linden Tree) Farm ist aus dem Landwirtschaftsbetrieb «Lindengüetli» von Madeleine und Fritz Häberlin entstanden. Die Wendung kam 1975 mit dem Hochzeitsgeschenk, einem in Quarter-Horse-Fohlen. Dessen Fohlen wiederum gewann für die Schweiz den ersten EM-Titel. Dank diesem Erfolg wurde die bis anhin belächelte Western-Reiterszene besser bekannt. 2008 übernahmen mit Markus und Sandra Häberli. Beide bestreiten internationale Wettkämpfe. Sie bilden auf der LT Farm Pferd und Reiter aus und betreiben Pferdezucht. (bie)

Locker ist auch die Stimmung auf dem gesamten Areal. Wer hier ist, nimmt entweder an den Prüfungen teil, ist Begleitperson oder aktiver Freizeit-Westernreiter. Oder auch Vertreter von Sponsoren, unter denen die Männer eindeutig in der Mehrzahl sind. Auffallend sind die markanten Hüte, die einem überall begegnen. Einige Anwesende sind gar in ganzer Westernmontur gekommen, mit Hut, Gilet, Hose und Stiefel. Auch die Reiterinnen treten so gekleidet zur Prüfung an, teils in prächtigen Farben, die sich in den Schabracken der Pferde wiederfinden. Der Gedanke an Cowboys scheint nun gar nicht mehr so abwegig. Einfach ohne wilden Westen, dafür mit einem Hauch von Western-Romantik.