WERTSCHÄTZUNG Ein floraler Frühlingsgruss mit persönlicher Note für Warth-Weiningens Senioren Als Zeichen der Aufmerksamkeit: Drei Vorstandsmitglieder der evangelischen Kirchgemeinde Warth-Weiningen verteilten diese Woche Primeli mit selbstgestrickten Topfüberziehern an die Ü65-Kirchbürger im Dorf. Evi Biedermann 19.02.2021, 11.30 Uhr

Judith Berliat, Heidi Sauder und Anna Nobs, Vorstandsfrauen der evangelischen Kirchgemeinde Warth-Weiningen, mit den blumigen Geschenken. Bild: Evi Biedermann

Es sind keine gewöhnlichen Primeli, sondern solche mit bunten und farbenfrohen Kleidchen. Die Blumen wurden diese Woche in Warth-Weiningen in die evangelischen Haushalte mit Über-65-Jährigen verteilt. Geplant waren eigentlich nur die Blumen als kleiner Frühlingsgruss der Kirchgemeinde, doch als die Primeli dann in ihren zweckmässigen Töpfchen zum Ausliefern bereit standen, war den Vorstandsfrauen der Kirchgemeinde, Judith Berliat, Heidi Sauder, Anna Nobs und Susi Zünd, schnell klar: