«Wir wollen kein Kässeli am Waldeingang aufstellen»: Politik diskutiert die Regeln für Thurgauer Waldnutzer Interessenkonflikte und die defizitäre Bewirtschaftung beschäftigen im Thurgau Waldbesitzer und Nutzer. Mittels eines politischen Vorstosses und eines eingereichten Projekts soll die Bevölkerung für den Wald sensibilisiert werden. So sollen Lösungen später eine Mehrheit finden. Und auch der Kanton treibt die Waldentwicklung voran. Larissa Flammer 24.09.2020, 04.35 Uhr

Wertvolles Totholz in einem Wald bei Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder (14.Juli 2017)

Es tut sich etwas im Thurgauer Wald. Und das gleich in zweierlei Hinsicht. Einerseits waren in diesem Jahr aufgrund der Coronasituation besonders viele Menschen im Wald unterwegs. «Das belegen Zahlen», sagt CVP-Kantonsrat Franz Eugster (Bischofszell). Andererseits ist politisch einiges in Bewegung.

Franz Eugster. Bild: PD

Unter anderem hat Eugster diesen Sommer die Interpellation «Wer hat im Wald eigentlich das Sagen?» eingereicht. 78 Kantonsräte von links bis rechts haben diesen mitunterzeichnet. «Es ist ein grosses Thema», sagt Eugster, der selber Waldbesitzer ist und auch im Vorstand von Wald Thurgau sitzt.

In seinem politischen Vorstoss spricht er die Interessenkonflikte an: «Bautätigkeiten im Wald für Biketrails oder für Unterstände, Entsorgung von Grünabfall oder von Bauschutt, Verzicht auf Leineführung von Hunden, Unverständnis für Holzschläge und viele weitere.» Der Politiker betont aber:

«Wir wollen die Leute nicht aus dem Wald draussen haben. Definitiv nicht.»

Es sei positiv, dass diesen Sommer so viele Menschen zwischen den Bäumen unterwegs waren: «So identifizieren sie sich mit dem Wald, er wird ihnen wichtig.»

Der Wald gehört jemandem, der sich darum kümmern muss

Vom Regierungsrat will Eugster unter anderem wissen, ob im thurgauischen Waldgesetz ausreichend geregelt ist, wie sich die verschiedenen Waldnutzer im Wald zu verhalten haben. Eugster weiss, dass dem Waldgesetz eine Revision bevorsteht: «Deshalb will ich jetzt über das Thema diskutieren.» Sein Ziel: Erfahren, was Regierungsrat und Grosser Rat zu diesem Thema zu sagen haben. Und vor allem: Die Bevölkerung sensibilisieren. Den Thurgauerinnen und Thurgauern soll bewusst werden, dass der Wald jemandem gehört und sich jemand um ihn kümmern muss. Eugster sagt:

«Waldbesitzer sind zu nichts verpflichtet und können ihren Wald auch verwildern lassen.»

Da der Holzpreis am Boden ist, lohne es sich kaum, tote Bäume zu fällen und abzutransportieren. Das könne gefährlich werden. Eugster erzählt von einem Wald bei Basel, der für die Öffentlichkeit gesperrt werden musste, weil die wegen der Trockenheit abgestorbenen Bäume zu einem Risiko wurden.

Holz zu verkaufen lohnt sich wegen der tiefen Preise kaum noch. Bild: Reto Martin (Pfyn, 23.Januar 2018)

Mehrere Projektanträge für TKB-Millionen

Der Wald ist nicht nur Erholungsgebiet. Er produziert auch Sauerstoff und filtert die Luft sowie unser Trinkwasser. «Alle profitieren von ihm», betont Eugster. Wer sich darum kümmert, dass der Wald seine wichtigen Funktionen erfüllen kann, müsse also irgendwie bezahlt werden.

Auch bei diesem Punkt tut sich politisch etwas: Eugster hat im Namen von Wald Thurgau einen Projektantrag für die Verwendung der TKB-Millionen eingereicht. Die Waldleistungen sollen eruiert und ihr Wert bemessen werden. So könnten später Lösungen entwickelt werden. Eugster sagt:

«Wir wollen kein Kässeli am Waldeingang aufstellen.»

Aber damit die Bevölkerung dann bereit ist, eine Lösung zu unterstützen, müsse ihr bewusst sein, wie schön und wichtig der Wald ist und wo die Probleme liegen.

Auch für die Sensibilisierung hat Eugster einen Projektantrag eingereicht: Ihm schwebt ein Erlebniswald vor. In verschiedenen Wäldern im Thurgau sollen Besucher über die Waldfunktionen informiert werden. Durch Angebote in mehreren Bereichen (Sport, Biodiversität, Familien, Besinnung) sollen die Menschen zu bewussten Waldbegehungen animiert werden.

Kanton will Regeln für Veranstaltungen im Wald

In seinem neuen Waldentwicklungsplan hat auch der Kanton Ziele und Handlungsbedarf im Thurgauer Wald definiert. Bei drei Themen sieht er einen hohen Handlungsbedarf: die Waldfunktionen nachhaltig gewährleisten und die Kosten der Bewirtschaftung optimieren; das Totholzvolumen vergrössern, um die Biodiversität zu fördern; die Nutzung des Waldes für Veranstaltungen regeln.