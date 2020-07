Wer hat dieses Pumpwerk beschmiert? Gemeinde Eschlikon bietet 500 Franken als Belohnung für Hinweise Unbekannte haben das Pumpwerk der Gemeinde Eschlikon in Büfelden besprüht. Am gleichen Wochenende wurden in Sirnach weitere ähnliche Sachbeschädigungen verübt. Roman Scherrer 22.07.2020, 17.00 Uhr

So sah das beschmierte Pumpwerk in Büfelden aus. Mittlerweile hat es bereits wieder einen neuen Anstrich erhalten. (Bild: PD)

Unscheinbar steht es da: in einem Feld im Sirnacher Ortsteil Büfelden. Selbst Fussgänger, die auf dem Weg wenige Meter neben dem Pumpwerk vorbeigehen, beachten das Häuschen kaum. Vor einigen Tagen noch stach es Passanten jedoch sofort ins Auge. Denn die Fassade war mit Sprayereien übersät.

Das Pumpwerk steht zwar auf Sirnacher Boden, gehört aber der Politischen Gemeinde Eschlikon. Diese hat dem Bau nach wenigen Tagen wieder einen neuen Anstrich verpassen lassen.

Der Fall ist für sie damit aber nicht abgeschlossen, sie hat nämlich bei der Polizei eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt erstattet – und schafft einen nicht alltäglichen Anreiz: Für «zweckdienliche Hinweise» hat die Gemeinde eine Belohnung von 500 Franken ausgesetzt. Dies, «weil es sich beim Pumpwerk um ein speziell geschütztes Objekt» handle, schreibt die Gemeinde Eschlikon auf ihrem Internet-Dorfplatz der Plattform «Crossiety».

Steht in einer Grundwasserschutzzone

Die Bezeichnung «speziell geschützt» bezieht sich auf den Grundwasserschutz, erklärt der Eschliker Gemeindepräsident Hans Mäder. Das Pumpwerk befindet sich in einer entsprechenden Schutzzone. Ein – ebenfalls besprühtes – Schild vor dem Häuschen weist darauf hin, dass das Areal nicht betreten werden darf:

(Bild: Roman Scherrer)

Die Belohnung für Hinweise habe man auch deshalb ausgesetzt, weil man vermute, dass Personen aus der Region für die Sprayereien verantwortlich sind. «Die Sachbeschädigung könnte einen Zusammenhang mit den Vorfällen in Wil haben», sagt Mäder. Letztere seien nämlich im gleichen Zeitraum – am ersten Juliwochenende – entdeckt worden wie der Vandalenakt in Büfelden.

Diesen Verdacht kann Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, zwar nicht bestätigen, aber:

«Im gleichen Zeitraum wurden zwei weitere Anzeigen wegen Sachbeschädigungen in Sirnach erstattet.»

Von einem der beiden Vorfälle war die Sirnacher Migros-Filiale betroffen.

Der Sachschaden am Pumpwerk betrage einige tausend Franken, sagt Graf. Ob die Polizei die Täterschaft bei solchen Sachbeschädigungen ausmachen kann, sei unter anderem von Spuren und Hinweisen abhängig. «Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wir sind in solchen Fällen natürlich froh um Hinweise», sagt Graf, auch in Bezug auf die Belohnung, welche die Gemeinde Eschlikon in Aussicht gestellt hat.

Hinweise zur Sachbeschädigung nehmen die Technischen Werke Eschlikon unter

071 973 99 28 oder werke@eschlikon.ch entgegen.