Wer an Ostschweizer Schulen ohne Maske unterrichtet, braucht ein Arztzeugnis – sonst droht der Rauswurf

Maskenverweigerer an Thurgauer Schulen haben es schwer. Lehrern kann sogar die fristlose Entlassung drohen. Atteste werden von den allermeisten Ärzten nur sehr zurückhaltend ausgestellt.

Silvan Meile 05.11.2020, 05.00 Uhr

Seit dieser Woche gilt im Thurgau für Oberstufenschüler sowie sämtliche Lehrpersonen Maskenpflicht. Bild: Anthony Anex/Key

Durch die Maskenpflicht geraten die Schulen in ein Spannungsfeld. «Es gibt Schulgemeinden, in denen einzelne Personen die Maskenpflicht hinterfragen», sagt Heinz Leuenberger, Präsident des Verbandes der Thurgauer Schulgemeinden. Wiederum höre er aus Schulgemeinden: «Wieso habt ihr das nicht schon viel früher gemacht?»



Seit Montag gelten an den Thurgauer Schulen neue Regeln. Schüler ab der Sekstufe sowie alle Lehrpersonen müssen eine Maske tragen. Wer das aus gesundheitlichen Gründen nicht kann, braucht ein Arztzeugnis. In einem solchen Fall müssten individuelle Lösungen getroffen werden, sagt Leuenberger. «Wenn jemand aber aus Trotz keine Maske anziehen will, ist das nicht akzeptabel.»

Harte Töne aus dem Erziehungsdepartement

Heinz Leuenberger, Präsident des Verbandes Thurgauer Schulgemeinden. Bild: Reto Martin

Für Härtefälle bekommen die Schulgemeinden rechtliche Unterstützung vom kantonalen Departement für Erziehung und Kultur (DEK). Dieses gab für Lehrer bereits Ende vergangener Woche den Tarif durch. Wer als Angestellte oder Angestellter einer Schule das Tragen der Maske trotz Pflicht und ohne gültige Dispens verweigere und somit eine Weisung des Arbeitgebers missachte, könne im Rahmen der Rechtsstellungsverordnungen personalrechtlich sanktioniert werden. Im Schreiben des Erziehungsdepartements heisst es:

«Dies geht bis zum Entscheid, jemanden fristlos zu entlassen.»

Wer keine Maske trägt, braucht einen guten Grund. Philipp Kübler, Leiter Rechtsdienst beim DEK, sagt, dass nur ein Attest akzeptabel sei, das von einer medizinischen Fachperson ausgestellt wurde, die über die entsprechenden Zulassungen und akademischen Grade verfüge.

«Wir stellen solche Zeugnisse nur mit höchster Zurückhaltung aus.»

Das sagt Alex Steinacher, Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau. Es gebe nur sehr wenige medizinische Gründe, die vom Tragen einer Maske befreien, etwa gewisse Atemwegserkrankungen. «Der Einzelfall muss immer geprüft werden», sagt Steinacher.

«Masken sind aber generell eine günstige und effektive Massnahme im Kampf gegen die Pandemie.»

Das sähe eine grosse Mehrheit der Ärzte so. Dass einzelne Berufskollegen ein entsprechendes Attest etwas lockerer ausstellen, könne aber durchaus sein.

«Auch Strafantrag gegen Eltern ist möglich»

Bereits sind erste Schulgemeinden wegen Maskenverweigerern an den Kanton gelangt, wie die Nachfrage bei Philipp Kübler vom DEK zeigt. «Es handelt sich um wenige Einzelfälle, die aber viel Aufwand verursachen.» Erste personalrechtliche Massnahmen seien in Prüfung. In erster Linie sind aber die Schulgemeinden zuständig, «weshalb der Kanton keine genaue Kenntnis sämtlicher Fälle hat».

Bei den Lehrpersonen sind die deutlichen Signale aus dem DEK durchaus als Drohung aufgenommen worden, sagt Lukas Dischler, Präsident der Sek1-Lehrerkonferenz. Er sagt:

«Bei Ängsten oder medizinischen Gründen braucht es Einzellösungen.»

Es gibt aber auch Schüler beziehungsweise Eltern, die vehement gegen Masken sind. Für die Lehrpersonen entstünde dadurch eine belastende Situation, wenn ein Schüler in der Klasse die Maske verweigere und damit möglicherweise eine Dynamik auslöse und andere Schüler mitreisse. «Das führt zu einem Dilemma», sagt Dischler. Schüler deswegen vom Schulzimmer zu verweisen, sei keine geeignete Lösung. «Als Lehrer habe ich ja auch eine Aufsichtspflicht.»

Beim Kanton sieht man für diese Situationen in der Schulgesetzgebung durchaus eine Handhabe. Für solche Fälle stünden die ordentlichen disziplinarischen Mittel zur Verfügung, deren Einsatz vom Einzelfall abhänge, sagt Kübler.

«Auch ein Strafantrag gegen die Eltern ist möglich, da diese gemäss Schulgesetzgebung verpflichtet sind, ihre Kinder dazu anzuhalten, schulische Anordnungen zu befolgen.»

25 Fälle sind es in St.Gallen

Auch im Kanton St.Gallen gibt es Widerstand gegen die geltende Maskenpflicht an den Schulen – wenn auch nur vereinzelt. Rund 25 Fälle aus verschiedenen Schulgemeinden sind dem Bildungsdepartement bekannt, wie es auf Anfrage mitteilt. Zum Teil werden Schreiben auch direkt an Bildungschef Stefan Kölliker persönlich gerichtet, wie ein Fall aus dem Raum Uzwil zeigt. Dort tauchte eine Mutter mit dem Anwalt vor der Schulleitung auf. Als Letztere auf der Maskenpflicht beharrte, wandte sie sich via Anwalt an den Regierungsrat. Dass Anwälte eingeschaltet werden, sei aber ein «absoluter Einzelfall» heisst es beim Departement.

Ausnahmen von der Maskenpflicht seien nur aus «medizinischen und behinderungsspezifischen Gründen» möglich, schreibt das zuständige Amt. Dies sei mit einem Arztzeugnis nachzuweisen «Eine reine Selbsterklärung reicht nicht aus.» Allerdings sind auch Maskendispensen in Umlauf, die sich nicht auf medizinische, sondern ideologische Gründe stützen. Dass sich gar eine Lehrerin oder ein Lehrer der Maske verweigere sei im Kanton St. Gallen bisher nur ein einziges Mal vorgekommen, lässt das Bildungsdepartement weiter verlauten. (nh)