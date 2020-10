Reportage «Wenn wir den Leuten zuhören und ihre Sorgen ernst nehmen, ist viel erreicht»: So sieht ein Arbeitsalltag der Thurgauer Contact-Tracer aus Reisen, Quarantäne, Grippewelle: Diese Themen beschäftigen die Menschen im Thurgau. Und sie rufen bei der Corona-Hotline des Kantons an. Im Schnitt läutet in den zwei Containern in Frauenfeld 170 Mal das Telefon. Seit Beginn der Pandemie nahmen die Mitarbeiter über 14'000 Anrufe entgegen. Ein Besuch im Galgenholz. Sebastian Keller 15.10.2020, 05.20 Uhr

Eine Mitarbeiterin der Corona-Hotline des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Waren Sie näher als eineinhalb Meter bei Ihrer Bürokollegin?», «Was sagt Ihr Chef dazu?» Das fragt Beatrice Margadant eine Anruferin. Die 50-Jährige sitzt in einem grauen Container im Norden Frauenfelds. Nebenan der hölzerne Neubau des Ausbildungszentrums Galgenholz, wo auch die Orientierungstage fürs Militär stattfinden. Im Container läuft die Heizung. Warm ist auch die Stimme von Margadant.

Die Container neben dem Ausbildungszentrum Galgenholz. Frieren müssen die Mitarbeiter nicht, sie sind geheizt. Bild: Andrea Stalder

Vor sich hat sie zwei Bildschirme, ein Telefon – mit Headset und Hörer. An einer Infowand sind Telefonnummern angepinnt. Wer ist verantwortlich für Veranstaltungen, wer für Schutzkonzepte. Ein Hinweis endet mit einem Ausrufezeichen: «Keine Ausnahmen bei Quarantäne!!!»

Auch für Reiche und Schöne soll es im Thurgau keine Ausnahmen geben. Anordnung von ganz oben, wie diese Zeitung erfahren hat. Bild: Andrea Stalder

In diesem und dem Nachbarcontainer treffen im Schnitt täglich 170 Anfragen ein. 14'000 sind es, seit die Hotline am 2. März aufgeschaltet wurde. Am Tag, nachdem der Bundesrat die Schweiz in den Lockdown befehligte, wurde die Nummer 624 mal gewählt.

Margadant und elf weitere Mitarbeiter sind bemüht, auf alle Fragen eine Antwort zu finden. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 17 Uhr. Neu auch am Samstag und Sonntag, von 9 bis 12 Uhr. Begründung für die Ausdehnung: Ein Anstieg der Anrufe. Derzeit kreisen die Fragen um die anrollende Grippewelle, um das Reisen, aber auch um die Quarantänepflicht. Sie erzählt:

«Die Leute fragen, was passiert, wenn ich in dieses oder jenes Land reise.»

«Man muss Spass haben am Telefonieren»: Beatrice Margadant von der Corona Hotline. Bild: Andrea Stalder

Am Dienstag berichtete der «Kassensturz» über einen Maskentest. Tags darauf kamen Anfragen mit Bezug auf die Sendung. Das Amt für Gesundheit betreibt die Hotline – seit dem 1.Juni, zuvor waren Zivilschützer am Hörer. Amtsleiterin Karin Frischknecht erzählt bei einer Medienorientierung:

Karin Frischknecht, Leiterin des Thurgauer Amtes für Gesundheit. Bild: Andrea Stalder

«Im Frühling kamen jeweils Anfragen während der Medienkonferenzen des Bundesrates.»

Antworten darauf hatte man meist keine. Frischknecht: «Auch wir hatten die Infos nicht früher.»

Das Telefonläuten wird akustisch bereichert vom Lachen der Mitarbeiter. Margadant und ihre Kollegin sind gut gelaunt. Sie sagt: «Man muss Spass haben am Telefonieren.» Die gute Laune färbt auf Anrufer ab. Diese riefen auch mal mit Frust im Bauch an.

«Wenn wir ihnen zuhören und ihre Sorgen ernst nehmen, ist viel erreicht.»

Medizinischen Rat erteilen sie keinen, aber einem netten Wort wird auch heilende Wirkung nachgesagt.

Moritz Stoll sitzt im Container nebenan. Der 20-Jährige hatte in diesem Winter eine grosse Reise geplant, doch nun nimmt er Telefon um Telefon entgegen. Ums Reisen drehen sich halt nun die Anfragen, die er täglich erhält. «Das ist auch eine spannende Erfahrung», sagt er und lächelt. Die Anrufer seinen meist freundlich.

Telefonieren statt reisen: Moritz Stoll, Mitarbeiter der Corona-Hotline. Bild: Andrea Stalder

Den Hotline-Mitarbeitern obliegt es, eine Stichprobenliste abzutelefonieren. Stichwort: Reiserückkehrer. Die Namen der Passagiere, die aus einem Risikoland einreisen und weiter in den Thurgau wollen, fliegen direkt von der Flughafenpolizei Zürich zum Amt für Gesundheit.

Wenn sich eine Person beispielsweise aus den USA nicht innert 48 Stunden nach ihrer Rückkehr beim Kanton meldet, klingelt ihr Telefon. Am anderen Ende: Moritz Stoll oder Beatrice Margadant. «Die Leute, die wir anrufen, sind manchmal überrascht», erzählt sie. Vielfach sässen sie bereits in Quarantäne, hätten aber das Ausfüllen des Formulars verschwitzt.

Die Hotline ist erreichbar unter der Nummer 058'345'34'40. Die Ansprechzeiten erstrecken sich von Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, und neu am Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr.