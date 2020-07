Wenn nur die Zecken nicht wären: Die Luzerner Pfadi Seppel St. Josef war in Bettwiesen im Sommerlager Für zwei Wochen haben sich die Pfader und Pfadessen der Luzerner Pfadi Seppel St. Josef in Bettwiesen niedergelassen. Im Sommerlager haben sie sogar einen eigenen Coiffeursalon eingerichtet. Christoph Heer 20.07.2020, 04.20 Uhr

Die Zentralschweizer Pfader haben sich gar einen Coiffeursalon eingerichtet. Bild: Christoph Heer

Für viele der über 80 Teilnehmer am diesjährigen Pfadisommerlager war es der erste Ausflug in den Kanton Thurgau. Zwei Wochen lang gastierte die Pfadi Seppel St. Josef aus Luzern am Waldrand in Anet in der Gemeinde Bettwiesen.