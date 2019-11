Wenn nicht gigantisch, dann lieber gar nicht: Das Bodensee-Theaterschiff Atlantis geht unter

«Atlantis liegt im Bodensee», war Intendant Christoph Nix einst überzeugt. Daher der Name für das Theaterschiff, das im Mai 2020 hätte in See stechen sollen. Ein grosses Schiff wie die «Schwaben» hätte zum Theaterschiff werden und die Bodensee-Häfen ansteuern sollen, begleitet von Beibooten und Segelschiffen. Den Auftrag für das Theaterstück bekam der Vorarlberger Autor Maximilian Lang. In den Häfen wäre das Stück aufgeführt worden, dazu waren Spektakel geplant. Die Zuschauer sollten zum Teil an Land und teils auf den Booten sein. Grundidee des Grossprojektes war es, den Bodensee als verbindendes Element bewusstzumachen. (san)