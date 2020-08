«Wenn ich mit meinem Auto für neue Räder in die Garage gehe, brauche ich nicht ein neues Auto»: Neunforner Schulgemeinde erhält eine Abfuhr mit Ansage Das Stimmvolk in Neunforn hat einen Kredit für die Mehrzweckhalle abgelehnt. Der Haussegen in der Gemeinde hängt schon länger schief. Samuel Koch 15.08.2020, 04.30 Uhr

Das Schulhaus Rietacker mit dem derzeit eingerüsteten Schultrakt und der Mehrzweckhalle im Vordergrund. Bild: Donato Caspari

Es brodelt in Neunforn. Bisheriger Siedepunkt: die Schulgemeindeversammlung am Mittwochabend im Schulhaus Riet­acker. Ursprünglich hätten sich die Stimmberechtigten bereits Ende März getroffen, um über die Jahresrechnung 2019, das Budget 2020 samt einer Steuerfusserhöhung, die Ersatzwahl von Volker Endriss sowie einen Kredit über 630'000 Franken zur Sanierung der Mehrzweckhalle im Rietacker zu entscheiden. Dann kam Corona.

Alltäglich war die Versammlung am Mittwoch nicht. Zu hoch gingen die Wogen, einerseits wegen der Steuerfusserhöhung, andererseits wegen des Sanierungskredits. Die Schulbehörde musste sich den Vorwurf der Salamitaktik gefallen lassen. Gegenwind spürte die Behörde bereits im Dezember, als die Versammlung in einer geheimen Abstimmung einen 4,5-Millionen-Franken-Kredit mit hauchdünner Mehrheit von zwei Stimmen (59 Ja, 57 Nein, 5 Enthaltungen) bewilligte.

Bereits damals formierte sich Widerstand gegen den jetzt bachab geschickten Kredit für die Sanierung der Mehrzweckhalle (36 Ja, 50 Nein, 2 Enthaltungen). Schon damals erachtete es die Schulbehörde als zu unwichtig, der Öffentlichkeitsarbeit nachzugehen und die Presse einzuladen.

Neuer Antrag geplant für Brandschutzmassnahmen

Hat die Schulbehörde am Mittwoch buchstäblich das Fuder überladen? «Nein», sagt Schulpräsidentin Conny Hartmann. Es sei wichtig, die Infrastruktur sowohl für den Schul- als auch den Breitensportbetrieb à jour zu halten. Schliesslich funktioniere es aber wie in jeder Gemeinde:

Conny Hartmann, Schulpräsidentin Neunforn. Bild: PD

«Die Bürger sagen, was wir tun sollen. Wir verstehen das Resultat vom Mittwoch nicht als Niederlage.»

Als Teil des Antrages unbestritten sind die Brandschutzmassnahmen für die über 40-jährige Mehrzweckhalle. «Das Wichtigste ist, dass wir den Betrieb aufrechterhalten können», sagt Hartmann. Und weil die reinen Kosten für den Brandschutz mit 56'000 Franken die Finanzkompetenz laut der Neunforner Gemeindeordnung übersteigen, entscheiden die Schulbürger nun im kommenden März darüber, gleichzeitig mit den Gesamterneuerungswahlen.

Am Mittwochabend im Rietacker anwesend war auch Gemeindepräsident Benjamin Gentsch, der kurzfristig einen privaten Anlass hatte sausen lassen. Er sagt:

«Ich habe meine Meinung geäussert, wenn ich es als richtig empfunden habe.»

Benjamin Gentsch, Gemeindepräsident von Neunforn. Bild: Donato Caspari

Das Nein zur Turnhallensanierung kommt für ihn nicht überraschend, auch wenn der Brandschutz aus seiner Sicht allgemein unbestritten sei. Viele hätten sich mit dem Vorgehen und der Argumentation der Schulkommission vor den Kopf gestossen gefühlt. «Wenn ich mit meinem Auto für neue Räder in die Garage gehe, brauche ich nicht ein neues Auto», sagt er.

Hartmann erwidert, dass sich die Schulbehörde an die Spielregeln gehalten habe. «Die Versammlung hat einem Projektierungskredit in Höhe von 60'000 Franken im Dezember klar zugestimmt.»

Steuerfüsse driften auseinander

Unstimmigkeiten zwischen der Schulbehörde und der politischen Gemeinde gibt es in Neunforn auch wegen des Geldes. So divergieren die Meinungen über die Höhe der Steuerfüsse. Mit dem Budget 2020, das bei Gesamtausgaben von rund 3,21 Millionen Franken mit einem Gewinn von 23'600 Franken rechnet, brachte die Schule am Mittwoch jedenfalls eine Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte auf neu 80 Prozent durch. In der Botschaft steht:

«Alle bekannten Änderungen und die vorgeschriebenen Stufenanstiege beim Lehrpersonal wurden berücksichtigt, die Steuereinnahmen in Absprache mit der politischen Gemeinde Neunforn berechnet.»

In Tat und Wahrheit aber gibt es dazu unterschiedliche Ansichten. «Ich habe indirekt darauf hingewiesen, dass die im Budget geplanten Steuern 2020 nicht erreicht werden, wenn nicht noch etwas ganz Aussergewöhnliches passiert», sagt Gemeindepräsident Gentsch. Aktuell liegt der Steuerfuss der politischen Gemeinde bei 41 Prozent, nachdem er im Januar aufs Budget 2020 erneut um drei Prozentpunkte gesenkt wurde. Dass die Schulgemeinde und die politische Gemeinde bei fiskalischen Fragen auseinanderdriften, stellt auch Schulpräsidentin Conny Hartmann fest:

«Das ist seit Jahren so; warum, weiss ich nicht.»

Für die Schulbehörde stehe möglicherweise mehr der Mensch im Fokus, um Sportlern und Schülern eine bessere Infrastruktur zu bieten. «Wir haben steigende Schülerzahlen, das kostet», sagt Hartmann. Die Umsetzungen bezüglich Lehrplan 21 erhöhten die Ausgaben zusätzlich. Zudem lieferte die Schule Neunforn im vergangenen Jahr gemäss Beitragsgesetz über eine halbe Million an den Kanton ab. «Das ist viel Geld», sagt Hartmann.