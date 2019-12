Wenn die lieben Braunen aus der Ochsenfurt kommen: Der Frauenfelder Chlausumzug hat seinen Zauber nicht verloren

Chläuse kommen mit vollen Säcken und Eseli in die Stadt

FRAUENFELD. Am Sonntag ist es wieder so weit. Die Frauenfelder Chläuse kommen von der Ochsenfurt her mit Ross, einem Wagen voll mit Samichlaus-Säckli und dem Eseli Gubi in die Stadt. Der Chlausumzug startet um 14 Uhr auf Höhe Erchingerhof/Migros Zeughausstrasse.