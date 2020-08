Weniger Bauland, keine Deponie und Gewinn bei der Rechnung: das war die Versammlung der Politischen Gemeinde Wäldi

An der Versammlung der Politischen Gemeinde Wäldi stimmten am Freitag die Bürger über die Rechnung und die Ortsplanung ab. Die Abstimmung über die umstrittene Deponie Sandeggere war jedoch vom Tisch. Dazu hätte auch die Gemeinde Raperswilen Ja sagen müssen. Diese versenkten die Deponie aber bereits am Donnerstag an ihrer Versammlung.

Manuela Olgiati 16.08.2020, 16.27 Uhr