Wen wählen Sie? Grosse Umfrage zu den nationalen Wahlen Die «Thurgauer Zeitung» will in Zusammenarbeit mit dem Institut Sotomo herausfinden, wie die Situation vor den Wahlen im Thurgau aussieht. Welche Partei hat im Nationalratswahlkampf die Nase vorn, welche muss sich noch kräftig anstrengen? Wer hat im Ständeratswahlkampf die besten Karten?

Ein Foto von vor vier Jahren: Roland Eberle und Brigitte Häberli gratulieren sich zum Ständeratssitz. (Bild: Andrea Stalder)

(red) In wenigen Wochen finden die nationalen Wahlen statt. Uns interessiert, welche politischen Herausforderungen für Sie im Vordergrund stehen und für welche Partei Sie sich heute entscheiden würden. Die Umfrage nimmt bloss zehn Minuten in Anspruch.

Hier geht es zur Umfrage.

Kürzlich ist eine nationale, vom Institut Sotomo erstellte Umfrage publiziert worden. Wäre die Wahl jetzt, würden SVP, CVP und BDP Stimmen einbüssen, Grüne und Grünliberale wären die Wahlsieger. Doch sind die Parteien von Kanton zu Kanton unterschiedlich stark und in unterschiedlicher Verfassung.

Unsere Zeitung will jetzt in Zusammenarbeit mit dem Institut Sotomo von Michael Hermann herausfinden, wie die Situation in unserem Kanton ist.

Je mehr Leserinnen und Leser sich einige Minuten Zeit nehmen, sich durchzuklicken, desto repräsentativer fällt sie aus. Sie brauchen Ihren Namen nicht anzugeben, die Umfrage ist sehr einfach auszufüllen. Ihre Angaben werden nur für diese Umfrage genutzt. Die Auswertung nimmt Sotomo vor, unsere Zeitung hat darauf keinerlei Einfluss.