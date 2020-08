Mit der Revision seiner Gemeindeordnung geht Eschlikon weiter als seine Nachbargemeinden Der Eschliker Gemeinderat hat die Gemeindeordnung überarbeitet. Die Entscheidung darüber fällt im März 2021 an der Urne. Olaf Kühne 15.08.2020, 04.20 Uhr

Die Eschliker Gemeindeverwaltung soll künftig mit dem Geschäftsleitungsmodell mehr Kompetenzen erhalten. (Bild: Roman Scherrer)

Der alte Zopf soll nun auch in Eschlikon ab. Nachdem vergangenes Jahr der Münchwiler Souverän mit Annahme der neuen Gemeindeordnung entschieden hat, über Einbürgerungen nicht mehr an der Gemeindeversammlung zu befinden (siehe Kasten), wagt nun auch der Eschliker Gemeinderat den Schritt in die Neuzeit.

In Münchwilen gegen Widerstand von SVP und CVP Die Schlussabstimmung über die neue Gemeindeordnung war an der Münchwiler Gemeindeversammlung im November 2019 eine klare Sache: Bei 16 Enthaltungen genehmigten 257 Stimmbürger das neue Regelwerk. Über einzelne darin enthaltene Artikel wurde zuvor aber heftig debattiert. So wollten CVP und SVP nicht, dass niedergelassene Ausländer sowie Jugendliche ab 16 Jahren beratend, aber ohne Stimmrecht an Gemeindeversammlungen mitwirken dürfen. Mit ihrem Anliegen scheiterten die beiden Ortsparteien nur knapp. Einzig die SVP stellte sich schliesslich dagegen, dass Einbürgerungen von der Gemeindeversammlung verschwinden. Mit diesem Ansinnen konnte die SVP allerdings nur 48 Stimmen gewinnen. (kuo)

Wie in Münchwilen sollen in Eschlikon zudem künftig Mitbürger ohne Schweizer Pass und Jugendliche ab 16 Jahren «mit beratender Stimme» an Gemeindeversammlungen kommen dürfen.

Hans Mäder

Gemeindepräsident Eschlikon (Bild: Donato Caspari)

Ansonsten geht Eschlikon aber weiter mit der Überarbeitung der Gemeindeordnung. Der Eschliker Gemeinderat spricht denn auch von einer «Gemeindereorganisation». Und Gemeindepräsident Hans Mäder erklärt auf Nachfrage: «Wo irgend möglich wollen wir Strategisches und Operatives trennen.» So soll künftig das sogenannte Geschäftsleitungsmodell zum Zuge kommen, wie es im Hinterthurgau bereits Sirnach und Fischingen kennen. Dadurch liegen mehr Kompetenzen, aber auch mehr Verantwortung bei der Verwaltung, derweil sich die Gemeinderäte – entbunden von Alltagsaufgaben – auf das politische Geschäft konzentrieren können.

Und selbst in dieser Idee geht Eschlikon einen Schritt weiter als die Nachbarinnen: Der Gemeinderat will auch gleich auf seine Ressorts verzichten. «Diesen Punkt haben wir lange diskutiert», sagt Mäder. «Dabei sind wir zum Schluss gekommen, dass ein Ressortsystem dem Gemeinderat Einfluss verschafft, den er mit dem Geschäftsleitungsmodell gar nicht mehr braucht.»

Die neue Eschliker Gemeindeordnung kommt im März 2021 an die Urne und könnte danach 2022 in Kraft treten. In drei Wochen lädt der Gemeinderat zudem an einen Informationsanlass ein: am Donnerstag, 3.September, ab 19.30Uhr, in der Aula Wallenwil.