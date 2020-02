Weinfelder Stadtrat verzichtet auf Papier und spart Geld Die Stadtverwaltung setzt auf papierlose Sitzungen. Alleine für die Sitzungen des Stadtrats sind das bis zu 300 Seiten pro Woche. Sabrina Bächi 25.02.2020, 04.20 Uhr

Der Weinfelder Stadtrat an seiner Klausurtagung. Hier noch mit Aktenbergen. Das gehört nun der Vergangenheit an. (Bild: PD)

Vorreiter sind sie keine. Eher Zuwarter. Zumindest in diesem Bereich. Die Stadt stellte anfangs Jahr auf papierlose Sitzungen um. Was für die Stadträte in Weinfelden ein Novum ist, kennen andere Thurgauer Städte schon längst. «Wir haben schon öfter im Stadtrat darüber diskutiert», sagt Reto Marty, Weinfelder Stadtschreiber.