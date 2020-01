Weinfelder Stadtrat informiert über kommende Projekte: Von Bahnhof bis Krimi ist alles dabei Am Dreikönigstreffen erläutert der Stadtrat, welche Projekte im 2020 angegangen werden. Sabrina Bächi 10.01.2020, 17.49 Uhr

Die Weinfelder Gütti wird saniert. Es ist eines von vielen Projekten, das in Weinfelden in diesem Jahr ansteht. (Bild: Nana do Carmo)

Bereits zum 19. Mal hat der Weinfelder Stadtrat zum Dreikönigstreffen eingeladen. Immer Anfang Jahr informiert er aus den Ressorts, was anliegt. Als Zuhörer vertreten sind Präsidenten der Ortsparteien, des Gewerbevereins, der Bürgergemeinde, Schul- und Kirchgemeinden. Berieselt werden die Anwesenden auch an dieser Infoveranstaltung zunächst mit Zahlen.

Stadtpräsident Max Vögeli informiert aus seinem Ressort Finanzen, Planung und Projekte. Es zeigt sich: Weinfelden ist Durchschnitt. Zumindest was den Bevölkerungszuwachs mit 1,5 Prozent pro Jahr betrifft. Die Steuerkraft steigt – das ist erfreulich.

Sieben Projekte stehen in der Gestaltungsplanung an, einige Reglemente sollen im Jahr 2020 revidiert werden und das Projekt Bankstrasse geht voran. «Der Zeitplan ist erstellt, die Wahl der Jury für den Architekturwettbewerb in Arbeit und im Herbst sollte der Wettbewerb durchgeführt worden sein», sagt Vögeli.

Sporthalle Gütti wird saniert

Beim Hochbau führt Stadtrat Thomas Bornhauser aus, welche Projekte anstehen für das Jahr 2020. Nebst der Sanierung der Sporthalle Güttingersreuti und dem neuen Energierichtplan gelten vor allem die Fernwärmenutzung, die Förderung von E-Mobilität – mit zwei Ladestationen auf dem Parkplatz beim Thurgauerhof – sowie die Auszeichnung «Energiestadt Gold» als Schwerpunkte.

Zum ersten Mal stellt Daniel Engeli als Stadtrat seine Ziele vor. In seinem Ressort Tiefbau beherrschen die Strassen die Liste der Projekte. Aber auch die Kanalisation Weinfeldens wird dieses Jahr ein grosser Punkt in seinem Hausaufgabenheft sein. «In diesem Jahr werden wir zudem weitere 15 bis 20 Unterflurcontainer realisieren», sagt Engeli.

Bahnhofskonzept begleitet Weinfelden dieses Jahr

«Anders als bei meinen Kollegen ist mein Ressort Öffentliche Sicherheit nicht von vielen Projekten, sondern vor allem vom Tagesgeschäft geprägt», sagt Stadtrat Hans Eschenmoser. Einige grössere Geschichten hat er aber doch in petto. Vor allem das Bahnhofskonzept wird ein wichtiger Punkt sein. Hier sichert er auch die Mitsprache der Parteien und der Bevölkerung zu.

Veronica Bieler-Hotz hält ihren Einblick ins Ressort kurz. Sie zeigt vor allem Zahlen aus vergangenen Jahren in der Präsentation. Wichtig zu erwähnen: «Die Kosten für die Sozialhilfe für die Weinfelder sind tief im Vergleich mit anderen Städten.» Nur 55 Franken müssten die Einwohner pro Kopf und Jahr zahlen.

Spielen mit Nichts

Drei Punkte aus ihrem vollen Programm präsentiert Stadträtin Ursi Senn-Bieri. «Der Spielplatz als Begegnungsort ist für mich eine Herzensangelegenheit», sagt sie. Den Spielplatz Schwärze nennt sie als jüngstes Beispiel eines generationen- und kinderfreundlichen Begegnungsorts im Quartier.

Am 16. Mai verwandelt sich Weinfelden dann in eine Spielstadt im Rahmen des geplanten Aktionstag Gesunde Stadt. «Ziel ist es, das Spielen mit dem natürlich vorhandenen Angebot, also mit der Umgebung, zu fördern», sagt sie. Es nennt sich «spielen mit Nichts».

Zuletzt weist Stadtrat Valentin Hasler auf die kulturellen Leckerbissen hin, die sich im 2020 ereignen. Die sehr beliebten Dorfführungen etwa erhalten zwei weitere thematische Rundgänge. Beim Weinweg können nun geführte Gruppentouren gebucht werden und als Neuheit präsentiert er den geplanten Krimi-Trail.