Weinfelder Firma setzt UV-Licht gegen Coronaviren ein und ist nicht allein: «Viele wittern das schnelle Geld» Die Firma sterilAir aus Weinfelden ist seit 80 Jahren auf die Entkeimung mit UVC-Licht spezialisiert. Die Coronakrise hat zwar die Nachfrage steigen lassen, davon lässt sich das Traditionsunternehmen allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Stefan Marolf Aktualisiert 22.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Schlegel ist der CEO der Sterilair AG. Im firmeneigenen Labor zeigt er anhand eines blauen Plättchens, wie sich UV-Strahlung auf Kunststoffe auswirkt. Bild: Reto Martin

Schutzmasken liegen bereit, ein Desinfektionsspray ebenfalls, und an einer Wand plätschert ein Wasserspiel über den grell blau leuchtenden Firmenschriftzug. Der Eingangsbereich der Firma Sterilair in Weinfelden präsentiert sich sauber, ruhig und aufgeräumt – passend für eine Desinfektionsfirma.

Der Schriftzug verrät das Kerngeschäft der Sterilair. Die Firma ist seit 80 Jahren auf die Entkeimung von Oberflächen, Flüssigkeiten und Luft mit UVC-Strahlung spezialisiert. Das blaue Licht setzt alle möglichen Erreger ausser Gefecht – darunter auch Coronaviren.

Mitten ins Erbgut So funktioniert die Entkeimung mit UVC-Licht UVC-Energie ist ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von 100 bis 280 Nanometern und damit kurzwelliger als UVA- und UVB-Strahlung. Die für Menschen unsichtbare UVC-Strahlung dringt in Bakterien und Viren ein und sorgt dort für Beschädigungen im Erbgut. Bereits eine einzelne Beschädigung stört die Zellteilung – der Keim ist inaktiv. Ist die Bestrahlungsdosis hoch genug und kommt es zu genug Schäden, stirbt das betroffene Virus oder Bakterium ab. Die Desinfektion mit UVC-Strahlung funktioniert sowohl in Flüssigkeiten als auch in der Luft und auf Oberflächen. Trifft die Strahlung direkt auf Menschen, kann sie schädlich für Augen und Haut sein. Weil UVC-Strahlung durch die wenigsten Materialien dringt, kann man sich vor direkter Bestrahlung zum Beispiel mit Plexiglas oder mit einer herkömmlichen Sonnenbrille schützen. (ste)

Der grosse Boom bleibt trotz der Pandemie aus

«Wir haben intensiv darüber diskutiert, wie wir uns während der Coronapandemie am Markt positionieren wollen», sagt Simon Schlegel, und:

«Wir haben uns entschieden, nicht dem Opportunismus zu verfallen, sondern der Firmenphilosophie treu zu bleiben.»

Simon Schlegel ist der Geschäftsführer der Sterilair und betreibt seine Firma gemeinsam mit 14 Angestellten. Er sagt:

«Wir haben seit Ausbruch des Virus zwar sehr viele Anfragen, viele Kunden haben jedoch eine unrealistische Erwartungshaltung.»

Manche Anwender wollten Personen direkt mit UV-Licht bestrahlen. «Es ist viel Aufklärungsarbeit über das Potenzial und die Risiken der Technologie zu leisten.»

Die Luftentkeimungsgeräte der Sterilair werden über Kopfhöhe eingesetzt. So wird sichergestellt, dass niemand direkt bestrahlt wird. Bild: Reto Martin

Weil nicht alle Anbieter so agieren wie die Sterilair, hat sich die Situation am Markt in den letzten Monaten verändert. Schlegel sagt:

«Viele wittern das schnelle Geld und wollen möglichst viel Profit aus der Coronakrise schlagen.»

Unseriöse Angebote wie Entkeimer für zu Hause, die pro Stunde nur wenige Kubikmeter Luft desinfizierten, würden unter anderem aus China auf den Markt gespült.

«Solche Produkte vermitteln eine falsche Sicherheit.»

Ein Beispiel der Migros zeigt, was Schlegel meint. Der Grossverteiler ruft in einer Mitteilung von letzter Woche ein UV-Desinfektionsgerät des Lieferanten «Sonnenkönig of Switzerland» zurück und bittet die Kundschaft, das Gerät nicht mehr zu benutzen und es in einer Filiale zurückzugeben.

Die Forschungsobjekte kommen per Post

In der Produktionshalle in Weinfelden geht es trotz erhöhter Nachfrage ruhig zu und her. Eine Frau baut Teile zusammen, ein junger Angestellter führt einen Zündtest durch. Schlegel erklärt:

«Unsere Röhren werden speziell nach unserer Spezifikation hergestellt – um die Qualität zu garantieren, wird jede einzelne mindestens zweimal geprüft.»

Szymon Marczynski ist bei der Sterilair für Qualitätskontrolle, Verpackung und Logistik zuständig. Er führt mit den UV-Röhren im Hintergrund einen Zündtest durch – geschützt durch eine Plexiglasscheibe. Bild: Reto Martin

Die Sterilair bezieht ihre Bauteile grösstenteils von Partnern in der Region, baut sie in Weinfelden zusammen und vertreibt die fertigen Entkeimungsgeräte in die ganze Welt.

Eine Etage über der Produktion betreibt Schlegels Firma zwei Labors, um Materialien und Keime zu erforschen. Dazu werden regelmässig Mikroorganismen aus Deutschland geliefert. Schlegel sagt:

«Die Mikroorganismen kommen getrocknet in Pellets zu uns.»

Dann werden sie im Labor revitalisiert und der UVC-Strahlung ausgesetzt.

Mit Langzeit-Bestrahlungstest findet die Sterilair im Kundenauftrag heraus, wie verschiedene Materialien auf UVC-Licht reagieren. Bild: Reto Martin

Die Resultate fliessen in die Offerten an die Kunden ein.«Bevor wir eine Anlage installieren, berechnen und simulieren wir genau, wie viel Prozent der Keime sie eliminiert», erklärt Schlegel. Der Verkauf einer Anlage passiere immer im Austausch:

«Wir setzen nur um, was wir mit gutem Gewissen vertreten können.»

Die Sterilair setzt auf modulare Bauweise. Damit können einzelne Bauteile wie das Kabel im Bild für mehrere Endprodukte verwendet werden. Bild: Reto Martin

Trotz vorsichtiger Corona-Strategie ist die Sterilair eine der Firmen, die von Corona profitieren. «Wir verzeichnen ein Plus», sagt Schlegel und erklärt:

«Die Pandemie hat das Bewusstsein für Hygiene sicherlich erhöht.»