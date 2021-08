Grosser Zügeltag im Schulhaus Martin Haffter - eine Reportage

WEinfelden «Wo kommt das hin?» Schülerinnen und Schüler des Martin-Haffter-Schulhauses zügeln ihre Klassenzimmer - ein Einblick Am Donnerstag und Freitag zügeln die Schüler des Martin-Haffter-Schulhauses ihre Habseligkeiten vom Altbau in das neugebaute Schulhaus. Dabei gibt es rote Köpfe, kleine Pausen und ein Platzproblem. Sabrina Bächi 26.08.2021, 18.30 Uhr

Schülerinnen und Schüler tragen die Utensilien für den Unterricht aus den Schulzimmern in den Neubau. Bild: Mario Testa

«Schuhe anlassen», rufen einige Schüler nach der Pause durch den Gang. Denn für die dritten und sechsten Klassen im Martin-Haffter-Schulhaus ist nach der Pause bis zum Mittag Zügelzeit. «Wir haben für alle Klassen je 90 Minuten eingerechnet, um das Klassenzimmer zu zügeln», sagt Schulleiter Jean-Philippe Gerber. Ein straffer Plan.

Doch die Schülerinnen und Schüler sind mit vollem Tatendrang dabei, alles was nicht Niet- und Nagelfest ist in Kisten und Säcken ins neue Schulhaus zu tragen. «Unterstützung gibt es für sie vom Hausdienst und der Stiftung Wetterbaum», erklärt Gerber. Die Männer transportieren die Schulpulte sowie Gestelle und Möbel wie Sofas.

Das neue Holzgebäude und rechts das alte Steingebäude des Schulzentrums Martin Haffter. Bild: Mario Testa Schon halbleer: das Schulzimmer der Drittklässler von Lehrerin Anita Marcelat. Bild: Mario Testa Die Kinder tragen die Utensilien in ihr neues Klassenzimmer. Bild: Mario Testa Zügeln mit Style. Diese Buben tragen einen Tisch aus ihrem alten Schulzimmer. Bild: Mario Testa Diese Stühle warten auf ihren Einsatz im neuen Schulzimmer. Dahinter stapeln sich die Kartons des neuen Mobiliars. Bild: Mario Testa Diese Mädchen tragen ihre Stühle aus dem alten Schulzimmer, deren Wände sie bemalt haben. Bild: Mario Testa Schulleiter Jean-Philippe Gerber erklärt die Umzugspläne. Bild: Mario Testa Im neuen Schulzimmer wird's eng für die 6.Klässler. Dafür gibt es eine moederne Wandtafel mit Monitor. Bild: Mario Testa Was bleibt nach dem Umzug ist ein leeres Schulzimmer, in dem nur noch die Wandtafel verbleibt. Bild: Mario Testa Auch dieser Gruppenraum ist fast leer. Die Bilder an der Wand werden mit dem Abbruch des Schulhauses verschwinden. Bild: Mario Testa Zwei Mädchen tragen Dekorationen ins neue Schulhaus. Bild: Mario Testa Mitarbeitende der Stiftung Wetterbaum zügeln die Tische für die Kinder. Bild: Mario Testa Ein Mädchen entfernt die letzten Französisch-Wörter von der Wandtafel. Bild: Mario Testa Die Buben schleppen die Kisten mit ihren Computern die neue Treppe hoch. Bild: Mario Testa Weiter Weg für den Transport: dank schönem Wetter ist der Umzug auch draussen kein Problem. Bild: Mario Testa Holz dominiert im neuen Schulhaus - auch die Stühle passen dazu. Bild: Mario Testa Trotz moderner Wandtafel mit Monitor: ein Schwamm braucht's weiterhin. Bild: Mario Testa Diese beiden Mädchen sortieren die Schulutensilien im neuen Schulzimmer ein. Bild: Mario Testa Lehrerin Imka Scharfenberg weist ihre Schülerinnen und Schüler an beim einräumen der Schulutensilien. Bild: Mario Testa Die Welt entdecken sie später - nun geht es noch ums Zügeln in der Schule. Bild: Mario Testa Noch fast leer: Das neue Schulzimmer der sechsten Klasse von Anita Marcelat. Bild: Mario Testa Esai und Lea weisen die «Wetterbaum»-Mitarbeitenden an beim Platzieren des Mobiliars. Bild: Mario Testa Die Südansicht des neuen Schulhauses - das sowohl bei der Fassade als auch in der Trakstruktur mit Holz gebaut wurde. Bild: Mario Testa

Schwitzend und mit roten Köpfen kommen die 3. Klässler im zweiten Stock im neuen Schulhaus an. Einer trägt eine Pflanze, ein Mädchen eine Kiste und ein dritter einen Stuhl. «Ich mag nümä», sagt ein Drittklässler. Manche Klassenkollegen stimmen ihm zu. Im Schulzimmer sind derweil andere bereits am Einräumen.

Lehrerin Imka Scharfenberg beim Einräumen im neuen Schulzimmer. Bild: Mario Testa

«Hat das hier noch Platz?», fragt Lehrerin Imka Scharfenberg, und beantwortet sie zugleich selbst: «Nein.» Doch, wo hin damit? «Wir haben so viel Material, ich glaub wir müssen nochmals anbauen», sagt sie lachend. Und dann doch: für die Kiste mit Zahlenblöcken gibt es doch noch ein Plätzli. Zwischen Einräumen und Umstellen findet sie auch noch die Zeit, ihre langsam etwas erschöpften Schüler aufzumuntern. Hände und Arme ausschütteln, ausruhen, Wasser trinken, nicht zu viel auf einmal tragen.

Bereits am Nachmittag Unterricht im neuen Schulzimmer

Auch Fenja muss sich kurz ausruhen. Sie hat ihren Platz bereits gefunden. Das Namenstäfelchen auf dem Pult zeigt es. «Ich habe schon 20 Sachen rübergetragen», erzählt sie. In ihrem grossen Thek hatten alle Bücher, Hefte, das Etui und sonstiges Material vom Pult Platz. Bereits ist alles verräumt. «Heute Nachmittag haben wir schon Englisch im neuen Schulzimmer», sagt Fenja freudig. Auch ihren Kolleginnen Celia und Jana gefällt das neue Schulzimmer. Aber streng ist das Zügeln halt schon, finden auch sie. «Ich habe mich mega auf heute gefreut», sagt Jana.

6. Klässler Esai koordiniert das Einräumen des neuen Schulzimmers. Bild: Mario Testa

«Wir haben keinen Platz mehr.» In der 6. Klasse von Anita Marcelat ist Unruhe ausgebrochen.

«Es müssen noch zwei Pulte und ein Sofa hier rein», sagt Esai.

Er hat den Arm verletzt, kann nicht tragen und ist deshalb gemeinsam mit Lea für die Koordination im neuen Schulzimmer verantwortlich. Doch das ist gar nicht so einfach. Zwischen den Klassenkameraden mit Pflanzen – «die gehören aufs Fensterbrett» - kommen die Männer von der Stiftung Wetterbaum und bringen Pult um Pult. Doch trotz der scheinbaren Platznot finden auch die 6. Klässler gefallen an ihrem neuen Schulzimmer. «Das viele Holz gefällt mir», sagt einer. «Ich finds mega schön – schöner als das alte.»

Der Altbau wird ab Montag zurückgebaut

Im Altbau wird es indes ruhiger. Das Klassenzimmer der 6. Klässler ist nun ganz leer. Nur die Wandtafel ist noch beschriftet. Nun kommt die bemalte Wand auf der Gegenseite besser zum Vorschein. Doch neben den leeren Kästen und Schränke vermag auch die farbige Wand keine Fröhlichkeit mehr zu verbreiten.

Schulleiter Jean-Philippe Gerber Bild: Mario Testa

«Am Montag übergeben wir das alte Schulhaus der Implenia, dann wird es zurückgebaut», sagt Schulleiter Jean-Philippe Gerber.

Bereits nach den Herbstferien wird der Altbau bodeneben sein und der Bau des neuen Pausenplatz kann beginnen. «Es ist eine sehr interessante Zeit», sagt Gerber. So ein Umzug erlebe man schliesslich nicht alle Tage. «Spannend ist auch, was wir im Estrich und Keller alles gefunden haben – alte Bücher oder eine alte Orgelpfeife beispielsweise.» Es sei wie in einem alten Haus. Wehmut liegt keine in seiner Stimme. Eher wie bei den Schülern Freude über den Neubau und das, was kommt.