Interview Thurgau Travel sagt Russland-Reisen ab: «Die Situation ist sehr, sehr frustrierend» Der Flussreiseanbieter Thurgau Travel hat alle Angebote in Russland gestrichen. Betroffen sind rund 800 Personen. Geschäftsführer Daniel Pauli erklärt im Interview, was das für sein Unternehmen bedeutet. Judith Schönenberger 08.03.2022, 05.20 Uhr

Eines der Schiffe von Thurgau Travel auf einer Flussreise in Russland. Bild: PD

Wieso hat Thurgau Travel die Flussreisen in Russland aus dem Programm genommen?

Daniel Pauli: Momentan sehen wir nicht, dass diese Reisen durchführbar sind. Einerseits, weil die Kundinnen und Kunden zögern zu kommen. Anderseits, weil die Lage zu unsicher ist. Der Flugzubringer ist ein Risiko, und es gibt in Russland öffentliche Proteste, die ein Sicherheitsrisiko für Touristen darstellen können. Und da voraussichtlich bis Ende März keine Flüge der Swiss nach Russland gehen, haben wir vorsichtshalber beschlossen, die Reisen abzusagen.

Wie viele Kundinnen und Kunden sind von der Absage betroffen und wie haben diese darauf reagiert?

Es sind rund 800 Personen betroffen, die eine Flussreise in Russland gebucht hatten. Die meisten tragen es mit Fassung, einige würden aber gerne den Tourismus vor Ort unterstützen, besonders jetzt nach Corona. In Russland arbeiten wir mit Familienbetrieben zusammen, da stehen Menschen dahinter, nicht der Staat. Nach zwei Jahren ohne Touristen treffen die Sanktionen diese Menschen besonders hart. Die Regierung treffen sie zwar auch, aber am Schluss leidet die Bevölkerung.

Befürworten Sie die Sanktionen gegen Russland dennoch?

Ich bin kein Experte was Wirtschaftssanktionen anbelangt, weshalb ich mich dazu nicht äussern kann.

Wie hoch ist der finanzielle Verlust für Ihr Unternehmen?

Ich nenne keine Zahlen, aber es handelt sich nicht nur um wenige Prozent. Es trifft uns als Unternehmen schon.

Daniel Pauli ist seit rund zwei Jahren Geschäftsführer von Thurgau Travel. Bild: Donato Caspari

Nach Corona hätte der Reisebetrieb jetzt wieder anlaufen sollen, wird aber durch die Sanktionen ausgebremst. Wie ist das für Sie?

Wir hatten in den letzten beiden Jahren ohne eigenes Verschulden massive Umsatzrückgänge wegen Corona . Auch in der jetzigen Situation haben wir keine Kontrolle über die Situation vor Ort. Das ist sehr, sehr frustrierend und zehrt nach nunmehr zwei Jahren Pandemie auch an den Nerven unserer Mitarbeitenden.

Gibt es ein Ersatzprogramm?

Nein, wir haben alle Reisen nach Russland sistiert. Sogar jene nach Sibirien, was ja sehr weit vom Kriegsgeschehen weg ist. Zwar bieten wir andere Flussreisen an, wie beispielsweise nach Westeuropa, aber Kunden, die eine Abenteuerreise nach Sibirien gebucht haben, geben sich nicht mit dem Rhein zufrieden. Echte Alternativen gibt es erst Ende Jahr wieder, wenn hoffentlich unsere Reisen nach Asien starten.

Wann wird Thurgau Travel wieder Flussreisen in Russland anbieten?

In der aktuellen dynamischen Situation ist schwer abzuschätzen, wann Russland-Reisen wieder möglich sind. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass unsere Kunden wieder Vertrauen haben und sich sicher fühlen, die Destination Russland zu bereisen. Solange das nicht gegeben ist, werden wir den Verkauf und den Betrieb vor Ort nicht hochfahren.

