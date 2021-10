Weinfelden: Zahlreiche Abgänge belasten Funktion

Thurgau Schon seit längerem hohe Fluktuation in Weinfelden: Diese Kesb braucht selber einen Beistand Die Weinfelder Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist dieses Jahr fast auseinandergefallen. Andere Kesb mussten aushelfen. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Büros der Kesb befinden sich in Weinfelden gegenüber dem Bahnhof. Bild: Reto Martin

Drei der fünf Mitglieder der Weinfelder Kesb haben dieses Jahr den Hut genommen. Nebst Claudia Breitenmoser ist auch Vizepräsidentin Bettina Oberhänsli gegangen, ebenso die Präsidentin Claudia Semadeni.

Claudia Semadeni, ehemalige Präsidentin der Kesb Weinfelden. Bild: Archiv

Mitglieder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sind Amtspersonen. Sie arbeiten nicht in einem einfachen Angestelltenverhältnis, sondern werden vom Regierungsrat jeweils auf vier Jahre gewählt. Er muss auch ihren Rücktritt bewilligen.

Gegangen sind auch die Leiterin des Sekretariats, eine weitere Mitarbeiterin des Sekretariats, eine Aktuarin und eine Sachbearbeiterin Finanzen.

Abgänge bringen Behörde an Grenze der Funktionsfähigkeit

Ein Branchenkenner spricht von einer «zerfallenden Behörde», einem «Aderlass», der kaum zu bewältigen sei. «Schon ein Abgang kann dramatisch sein, wenn so viele Leute gehen, ist es fast ein Breakdown.» Die Frage sei, ob Regierungsrat und Obergericht ihrer Aufsichtspflicht nachgekommen seien.

Eine Kesb muss schnelle Entscheide treffen, sich um gefährdete Kinder und verwahrloste Alte kümmern, über Fremdplatzierungen entscheiden, Beistände ernennen. Viele Kesb gelten als chronisch überlastet.

Seit ihrer Einführung 2012 standen die neuen Behörden aus verschiedenen Gründen unter öffentlichem Druck. Das führte dazu, dass es schwierig wurde, qualifiziertes Personal zu finden. Wo das Problem in Weinfelden genau liegt, dazu sind kaum Auskünfte zu erhalten.

Angedeutet wird die Vermutung, dass die Führung das Problem war. Die Fluktuation sei schon seit längerem hoch. Die ehemalige Kesb-Präsidentin Claudia Semadeni nimmt auf Anfrage keine Stellung und verweist auf ihre Schweigepflicht. Ex-Behördenmitglied Claudia Breitenmoser sagt, sie wolle aus Loyalität zum früheren Arbeitgeber nichts sagen.

Mit Aushilfen überbrückt

Im Juli und August mussten Aushilfen in Weinfelden einspringen. Dabei handelte es sich um die Präsidentin der Kesb Münchwilen, Katrin Schwarz Etter, sowie Rolf Dätwyler und Simone Messner, ebenfalls Mitglieder der Kesb Münchwilen, wie der Website der Kesb Weinfelden zu entnehmen war.

Als Bezirksgerichtspräsident Rudolf Fuchs. Bild: Donato Caspari

Auch der pensionierte Frauenfelder Gerichtspräsident Ruedi Fuchs arbeitet für 6 Monate als Aushilfe in einem 40-Prozent-Pensum im Sekretariat der Kesb Weinfelden, wie Fuchs auf Anfrage bestätigt.

Nach dem Abgang von Kesb-Präsidentin Semadeni, die zuletzt krankgeschrieben war, wurde die Kesb Weinfelden interimistisch von Vizepräsident Ralf Frehner geführt. Weitere Behördenmitglieder wurden vom Regierungsrat ernannt.

Neuer Präsident führt zugleich Fall Kümmertshausen

Auf Anfang Oktober hat Christoph Buner sein Amt als neuer Präsident der Kesb Weinfelden angetreten – vorläufig nur in einem 50-Prozent-Pensum. In seiner restlichen Arbeitszeit kümmert er sich als Staatsanwalt um das Tötungsdelikt an einem IV-Rentner in Kümmertshausen. Dieser ausserordentlich umfangreiche Fall wird zurzeit vor dem Obergericht verhandelt. Ein Ende ist nicht absehbar.

Der Frauenfelder SVP-Kantonsrat Hermann Lei ist Mitglied der Subkommission der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission, die sich mit den Justizbehörden befasst. Er habe von «personellen Problemen» bei der Kesb Weinfelden gehört, bestätigt Lei:

«Sie haben offenbar dazu geführt, dass die bisherige Präsidentin aufgehört hat.»

Lei hatte den Ersatz der Vormundschaftsbehörden durch die Kesb abgelehnt. «Früher hatte man vielleicht hemdsärmeliger gearbeitet, heute sind die Verfahren professioneller, aber viel träger.» Gegenüber der Anfangszeit funktionierten die Kesb inzwischen besser. «Sie werden bleiben. Ich finde aber immer noch, dass das alte System besser war.»

Regierungsrätin Cornelia Komposch bestätigt auf Anfrage die ausserordentliche Situation. Seit Einführung der Kesb habe es in allen fünf Thurgauer Behörden immer wieder Abgänge gegeben, «jedoch anzahlmässig nicht vergleichbar mit der aktuellen Situation in der Kesb Weinfelden».

Regierungsrätin Cornelia Komposch, SP, Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit. Bild: Donato Caspari

Die Ablösung der Vormundschaftsbehörden sei nicht überall einfach gewesen, sagt die SP-Politikerin: «Es gab Unruhen in Weinfelden, die Gemeindepräsidenten waren nicht immer glücklich.» Die Kesb-Präsidentin wolle sich nach acht Jahren neu orientieren und sei in einem Alter, in dem das noch möglich sei. Dass sie Druck auf Semadeni ausgeübt habe, verneint Komposch:

«Selbstverständlich haben wir in Bezug auf die Situation Gespräche geführt, jedoch war es Frau Semadenis persönlicher Entscheid, die Kesb Weinfelden verlassen und sich neu orientieren zu wollen.»

Das Obergericht habe die Arbeit der Kesb Weinfelden unter Leitung der Präsidentin immer gerühmt. «Es gab sicher Differenzen im Team wie in andern auch.»

Der Sprecher des Obergerichts, Thomas Soliva, bestätigt, dass die Kesb Weinfelden «ihre Aufgaben erfüllte und erfüllt». Auch die Rechtsmittel betreffend Entscheide der Kesb Weinfelden hielten sich im Vergleich mit den anderen Kesb im Rahmen.

Das Justizdepartement unterstützte die Kesb Weinfelden mit dem Einsatz von Springern. Dazu gehörten auch René Ziörjen, ehemaliger Vizepräsident der Kesb Münchwilen. Der Präsident der Kesb Arbon, Reto Schmid, unterstützte die Kesb Weinfelden «punktuell als Götti», wie Komposch sagt.

Dass der neue Präsident vorerst auch als Staatsanwalt weiterarbeitet, sei zu akzeptieren: «Wir hätten es auch gern anders gehabt.» Tatsächlich sei es nicht immer einfach, Leute für diese herausfordernde Arbeit zu finden, und die bereit seien, ihren Wohnsitz in den Thurgau zu verlegen. Die Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit versichert:

«Die Behörde war und ist funktionsfähig.»

Die Mitglieder der Kesb Weinfelden stünden unter grossem Druck, «aber bisher hat es keine Reklamationen gegeben».