120 Jahre Evangelischer Frauenbund

Weinfelden Hilfe von Frauen für Frauen: Pionierarbeit mit Widerstand 120 Jahre Sozialgeschichte und eine aufgeschobene Jubiläumsfeier bei der Thurgauischen Evangelischen Frauen- und Familienhilfe. 18.10.2021, 05.00 Uhr

Ein eingespieltes Team: Rosmarie Günthör (links) von der Beratungsstelle und tef-Präsidentin Elisabeth Hummler. Bild: PD

Seit 120 Jahren setzt sich die Thurgauische Evangelische Frauen- und Familienhilfe tef gezielt für Hilfe für Frauen in Not und für bessere soziale Rahmenbedingungen ein. Vereinspräsidentin Elisabeth Hummler und Sozialarbeiterin Rosmarie Günthör blicken zum 120-Jahr-Jubiläum auf den Leistungsausweis der tef zurück.



Was im Jahr 1901 mit der Gründung des Thurgauischen Vereins zur Hebung der Sittlichkeit begonnen hat, entpuppte sich im Rückblick als sozialgeschichtliches Jahrhundertprojekt. Was Frauen damals in Freiwilligenarbeit auf die Beine gestellt haben und was die tef heute noch leistet, widerspiegelt Thurgauer Sozialgeschichte. Elisabeth Hummler aus Bettwiesen ist Präsidentin des Vereins Thurgauische Evangelische Frauen- und Familienhilfe tef – einer der ältesten Frauenverbände der Schweiz. Sie zieht die Fäden im Hintergrund, während Sozialarbeiterin Rosmarie Günthör in der tef-Beratungsstelle in Weinfelden an vorderster Front wirkt. Als professionelle Beraterin bekommt sie täglich mit, wie Änderungen in persönlichen Lebenssituationen für Frauen und ihre Familien Probleme nach sich ziehen und wo Menschen durch die Maschen des Sozialnetzes fallen.



Pionierarbeit im Thurgauer Sozialwesen

Seit der Gründung wurde immer auch für bessere gesetzliche Bestimmungen zum Schutz des weiblichen Geschlechts gekämpft. Günthör zeigt Hochachtung vor den Gründungsfrauen und ihren Nachfolgerinnen: «Man muss ihr Engagement aus der Zeit heraus interpretieren.»

Die tef hat sich stets dem gesellschaftlichen Wandel und seinen Herausforderungen gestellt, ihre Aufgaben angepasst und weiterentwickelt. Die Geschichte der tef ist eng mit der des Kantons verknüpft. So wurde im Jahr 1919 das Thurgauische Frauensekretariat – die spätere Beratungsstelle der tef – gegründet und die erste professionelle Fürsorgerin im Kanton eingestellt. Sie kümmerte sich im Auftrag des Kantons um straffällige Frauen und um schwangere Mädchen.

Im Krieg musste sie sich um Vaterschaftsangelegenheiten für Soldatenkinder kümmern. Heute geht es nicht mehr um Schutzaufsicht und Fürsorge, sondern um Beratung und Förderung der Eigenverantwortung, eine Kernaufgabe der tef. Weitere Leuchtturmprojekte sind die Mithilfe bei der Gründung der kantonalen Pflegekinderkommission und der kantonalen Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität sowie der Aufbau der Opferhilfe für den Kanton. Seit 40 Jahren betreibt die tef den «Kanzler» mit sozialpsychiatrischen Betreuungsangeboten in Frauenfeld.



Viel Frauenpower und ein einziger Mann

Warum ist nach 120 Jahren Solidaritätsprinzip «Hilfe von Frauen für Frauen» mit dem Münsterlinger Gemeindepräsidenten René Walther erstmals ein Mann im Vorstand? Die Präsidentin begründet:

«Das ist Anpassung an die gelebte Realität. Unsere Beratungsstelle wird zunehmend auch von Familien und männlichen Jugendlichen aufgesucht, da wir niederschwellig und unbürokratisch Hilfe anbieten. Die Beratung erfolgt kostenlos und ist unabhängig von Konfession und Nationalität.»

Die Statutenänderung im letzten Jahr hat sich auch im Vereinsnamen niedergeschlagen. Aus der Thurgauischen Evangelischen Frauenhilfe wurde die Thurgauische Evangelische Frauen- und Familienhilfe tef. Geblieben ist der Grundgedanke, professionelle Arbeit aus christlicher Haltung anzubieten. «Direktbetroffene wie auch die Gesellschaft profitieren von der tef», sind sich Hummler und Günthör einig. Sie betonen die enorme Leistung von Frauen, die seit 120 Jahren mit ihrem freiwilligen Engagement die tef zu dem gemacht haben, was die tef heute ist: ein gelebtes Sozialprojekt. «Ihre Pionierarbeit stiess oft auf harten Widerstand», erklärt Günthör. Und Elisabeth Hummler ergänzt: «Vor allem wenn es ums Geld ging – und geht! Die Finanzierung ist seit 120 Jahren ein Problem.» Die Jubiläumsfeier wird pandemiebedingt vorerst bis auf weiteres verschoben. (pd)