Weinfelden Giusi's Bistro ist aus seinen Kinderschuhen herausgewachsen und zügelt – doch wohin? Die Beiz in der Weinfelder Altstadt will sich verändern und sucht ein neues Lokal mit grösserer Küche und mehr Lagerfläche. Ideal wäre das Restaurant Frohsinn, welches derzeit leer steht. Sollte die Pachtübernahme nicht klappen, würde das «Giusi's» wohl ausserhalb Weinfeldens eine Bleibe suchen. Sabrina Bächi 17.03.2021, 18.30 Uhr

Das «Giusi's»-Team: Tabea Breiter, Manon Schneider, Giuseppe Storniolo und Carl Näther. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 10. März 2021)

Seit bald fünf Jahren trägt das Giusi’s Bistro zum Altstadtcharme an der Frauenfelderstrasse bei. Mit den grossen Fenstern und dem speziellen Mobiliar machte es von Anfang an auf sich aufmerksam. Und vor allem auch wegen des Essens. Die Weinfelderinnen und Weinfelder lassen sich gerne im «Giusi’s» verwöhnen. Das Team rund um Giuseppe Storniolo hat die Genusshauptstadt Weinfelden um eine Beiz reicher gemacht.

Doch nun ist das Bistro aus seinen Kinderschuhen herausgewachsen. Der Platz reicht nicht mehr. «Wir wollen und brauchen Veränderungen», sagt Geschäftsführer Giuseppe Storniolo. Das Bistro habe sich nämlich stetig verändert und sei heute mehr ein Restaurant als wie noch zu Beginn als Konzept angedacht ein Bistro.

«Wir haben uns auch in diese Richtung verändert, weil es dem Wunsch unserer Gäste entsprach», sagt Manon Schneider, Chef de Service. Und nun stösst das Team an seine Grenzen.

Infrastruktur reicht nicht mehr

Denn: Die Küche ist zu klein. «Das ist sicherlich eines der grössten Probleme», sagt Storniolo. Die wenigen Quadratmeter liessen es nicht zu, weitere Küchenangestellte zu beschäftigen, entsprechend können die Abläufe nicht optimiert werden. Aber auch die fehlenden Lagermöglichkeiten, die Schwierigkeit von zwei getrennten Gasträumen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis nach einer geplanten Pachtzinserhöhung stimmen für Storniolo nicht mehr.

Die Küche im «Giusi's» ist zu klein für die Veränderungen, die das Team anstrebt. Bild: Donato Caspari

Das führte zum Entscheid, das Pachtverhältnis auf Ende November 2021 zu künden und einen neuen Wirkungsort zu suchen. Doch die äusseren Bedingungen will der Weinfelder für diesen Entscheid nicht alleine zählen lassen. Wer mit ihm spricht, merkt, dass es um viel mehr geht, als nur räumliche oder gar finanzielle Diskussionen. Storniolo sagt:

Geschäftsführer Giuseppe Storniolo Bild: Donato Caspari

«Wir bieten nicht nur etwas zu Essen an, sondern ein Gesamterlebnis. Dafür müssen viele Faktoren zusammenpassen.»

Es scheint ein innerer Drang zu sein, sich stetig neu zu erfinden und Neues zu wagen. Sein Team, so sagt er, sei genau so. «Wir haben alle unseren Kopf und unsere Vorstellung, aber am Ende ergänzen wir uns sehr gut», sagt er. Schneider nickt. Es sei eine Teamentscheidung gewesen, eine neue Bleibe zu suchen, um gemeinsam neue Ziele zu erreichen, erzählt sie.

Die einzige Möglichkeit in Weinfelden: Der «Frohsinn»

Doch diesen Entscheid stellte das «Giusi’s»-Team vor die entscheidende Frage: wohin? In Weinfelden gebe es nicht viele Möglichkeiten. Eine sehr gute Gelegenheit hat sich nun aber aufgetan. Giuseppe Storniolo hat sich als Pächter für die Räumlichkeiten im «Frohsinn» beworben.

Das sagt der Frohsinn Dominik Anliker, Mitglied des Vorstandes der Genossenschaft Frohsinn, bestätigt die Bewerbung von Giuseppe Storniolo. «Die Pachtvergabe an ihn ist eine Variante, die wir den Genossenschafter vorlegen», sagt er. An der Versammlung vom 26. März werde die Genossenschaft online über die Zukunft des «Frohsinns» entscheiden. (sba)

«Wenn die Genossenschafter an ihrer Versammlung entscheiden, uns den Zuschlag zu geben, bleiben wir in Weinfelden», sagt Schneider. Falls nicht, müssten sie wohl ausserhalb von Weinfelden einen geeigneten Gastraum finden. «Der Grundgedanke des ‹Frohsinns› mit den regionalen und naturnahen Lebensmitteln und den Kulturveranstaltungen passt super zu uns», schwärmt Storniolo. Auch der Gastraum sei wunderbar und die Küche um einiges grösser. Schneider sagt:

Manon Schneider, Chef de Service Bild: Donato Caspari

«Zudem hätten wir eigene Parkplätze und einen schönen Gartenbereich.»

Einziger Wermutstropfen: Am Sonntag wäre Ruhetag, ausser für spezielle Anlässe. Doch ansonsten sei diese Lösung gespickt mit Möglichkeiten. Vor allem mit der Möglichkeit, sich stetig zu verändern. Eben genau das, was Storniolo und sein Team so gerne tun: weiterwachsen, weitergehen und weiterentwickeln.