Weinfelden Erster TKB-Fitnesspark eröffnet – mit 20 Geräten die Koordination und Ausdauer fördern Zu ihrem 150-jährigen Jubiläum hat die Thurgauer Kantonalbank in verschiedenen Thurgauer Orten Sportanlagen geplant. In Weinfelden öffnet am Freitagnachmittag die Erste von fünf. 19.03.2021, 16.45 Uhr

Stadtpräsident Max Vögeli, TKB-Geschäftsleitungsvorsitzender Thomas Koller und Martin Leemann, Leiter des Thurgauer Sportamtes schneiden das Band durch. (Bild: PD)

(red) Am Freitagnachmittag wurde auf der Sportanlage Güttingersreuti in Weinfelden der erste Fitnesspark der TKB zu ihrem 150-jährigen Jubiläum eröffnet. Auf rund 700 Quadratmetern kann an 20 Geräten Koordination, Ausdauer und Kraft trainiert werden. Bei jedem Gerät gibt es auf einer Tafel Hinweise, wie die Übungen korrekt durchgeführt und an das eigene Leistungsniveau angepasst werden können.