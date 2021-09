Weinfelden «Das war richtig eklig»: So liefen die Corona-Spucktests im Primaschulzentrum Paul-Reinhart ab 343 Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende des Primarschulzentrums Paul-Reinhart in Weinfelden liessen sich freiwillig testen. Das Ziel: Zu einem möglichst geregelten Schulunterricht zurückzufinden. Denn aktuell befinden sich im Kanton Thurgau rund 650 Kinder und Jugendliche in Quarantäne. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.20 Uhr

Am Primarschulzentrum Paul-Reinhart in Weinfelden geben Schülerinnen und Schüler ihren Corona-Spucktest ab. Bild: Reto Martin

Die Schulhefte sind unter dem Pult verstaut, die Hände gewaschen. 14 Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern des Primarschulzentrums Paul-Reinhart in Weinfelden wird eine Plastiktüte ausgehändigt. Deren Inhalt: eine Ampulle und ein Proberöhrchen. «Ich hoffe, ich bin nicht positiv», sagt eine Schülerin ihren Sitznachbarn. Die Antworten folgen sogleich: «Ich auch, ich habe keine Lust auf Quarantäne.» - «Müssen wir dann eigentlich alle in Quarantäne?»

Ihre Gedankengänge werden von einem sanften Gong unterbrochen. Die Klassenlehrerin Susanne Wanner gibt die nächsten Anweisungen. Für 30 Sekunden müssen sie die sterile Kochsalzlösung gurgeln. Auf ein Zeichen der Lehrerin geben sie die Flüssigkeit in das Proberöhrchen ab. Dieses wird zurück in die Plastiktüte verpackt und anschliessend in einer Kartonschachtel gesammelt. Deren Inhalt wertet dann ein Labor aus. Die Schülerinnen und Schüler sollten am Folgetag ihr Testergebnis erhalten.

Melisa. Bild: Reto Martin

«Das war richtig eklig», sagt Melisa, als sie sich nach dem Händewaschen an ihren Platz begibt. «Von wegen», widerspricht ihr Klassenkamerad Marco. «Das war irgendwie fein.» Über Marcos Gesicht zieht sich ein Lächeln, Melisas Augen weiten sich.

Die beiden führten am Dienstag wie die meisten ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zum ersten Mal einen freiwilligen Corona-Speicheltest durch. Die beiden sind froh, dass sie von der Schule die Möglichkeit zum Testen bekommen haben.

Marco. Bild: Reto Martin

Marco erklärt: «Ich konnte mich kürzlich impfen lassen, doch mit dem Test möchte ich einfach sehen, ob ich positiv oder negativ auf das Virus getestet bin.» Melisa nickt zustimmend, sie ergänzt:

«Es ist schon nervig, sich so oft die Hände zu waschen und zu desinfizieren sowie dass unsere Lehrpersonen Masken tragen müssen.»

Die beiden wünschen sich wieder einen geregelten Schultag. Denn seit den Sommerferien ist das nicht mehr der Fall.

Testung der gesamten Schule

Im Primarschulzentrum Paul-Reinhart gab es seit Schulstart drei Klassen, die sich in Quarantäne begeben mussten. Vergangene Woche ordnete das Contact-Tracing eine Testung von zwei Klassen, die sich in Quarantäne befanden, an.

Momentan stehen drei Testequipen im Einsatz. Thomas Walliser Keel, Informationsbeauftragter Kanton Thurgau sagt: «Es sind genügend Einsatzequipen vorhanden. Wenn mehr Leistung erbracht werden muss, kann der Zivilschutz mit dem kantonalen Katastrophen Einsatzelement zur Unterstützung aufgeboten werden.» Die Testequipe des Kantons besteht, je nach Anzahl der Testpersonen, aus zwei bis 15 Personen. Dabei wird ein Spucktest mit PCR-Analyse durchgeführt. Aktuell befinden sich im Kanton Thurgau rund 650 Kinder und Jugendliche in Quarantäne.

Katrin Zürcher, die Schulleiterin des Primarschulzentrums Paul-Reinhart, entschied sich dann dafür, das Gesamte Primarschulzentrum flächendeckend testen zu lassen. Das Ziel: Ansteckungsketten zu unterbrechen, asymptomatische Fälle aufzudecken und Quarantänen für ganze Klassen abzuwenden.

Der Kanton bietet repetitive Testungen für Schulen an. Die Primarschule Weinfelden ist aber noch nicht für das repetitive Testen beim Kanton angemeldet. So musste eine schnelle, andere Lösung gefunden werden. Die Schulleiterin organisierte in Zusammenarbeit mit der Misanto AG aus Frauenfeld eine Testung.

«Der administrative Initialaufwand dazu war enorm, ich glaube aber, dass sich der Einsatz gelohnt hat.»

Die Schulleitung informierte die Eltern vorab und diese konnten ihr Einverständnis zu den Tests geben.

Verständnis für die Tests

Klassenlehrerin Susanne Wanner. Bild: Reto Martin

Insgesamt liessen sich am Dienstag 343 Personen freiwillig testen. In dieser Zahl eingeschlossen sind Schülerinnen und Schüler und die Mitarbeitenden der Schule. In der sechsten Klasse von Susanne Wanner waren es 14 von 17 Kindern. Die Klassenlehrerin erklärt, das Verständnis für die Testungen sei bei ihrer Klasse bereits gross gewesen.

«Seit Schulbeginn mussten sich immer einige Schülerinnen und Schüler in Quarantäne begeben. In den ersten drei Schulwochen war nie die gesamte Klasse zusammen anwesend.»

Die Schülerinnen und Schüler, freuen sich nach der von der Contact-Tracing angeordneten zehntägigen Quarantäne wieder am regulären Unterricht teilnehmen zu können. «Ich würde mir einfach wieder einen geregelten Schulunterricht wünschen», erklärt Wanner. Denn die Quarantänepflicht ist ein Mehraufwand für die Eltern und für Lehrpersonen. Die Kinder, die sich in Wanners Klassen in Quarantäne befinden, werden über den Computer zugeschaltet. «Das ist für mich ein doppelter Aufwand», erklärt die Klassenlehrerin und fährt fort: «Über einen Bildschirm etwas auf Französisch zu verstehen oder ein neues Mathe-Thema zu lernen, ist für viele Kinder nicht dasselbe.»