Mitarbeiter der Model AG steht nach Arbeitsunfall vor Gericht

Weinfelden Arbeiter gerät in der Model AG in Papiermaschine und verletzt sich schwer – sein Chef sagt vor Gericht: «Ich bin mir keiner Schuld bewusst» Nach einem Arbeitsunfall in der Model AG in Weinfelden, bei dem ein Arbeiter schwer verletzt wurde, muss sich dessen Vorgesetzter wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Weinfelden verantworten. 02.12.2021, 05.00 Uhr

Der Gerichtssaal des Bezirksgerichts Weinfelden im Rathaus. Bild: Mario Testa

«Ich hätte nie geglaubt, dass das passieren kann.»

Der Beschuldigte wirkt betroffen bei seiner Aussage vor dem Bezirksgericht Weinfelden Anfang November. Er schildert den Arbeitsunfall, der sich am 2. August 2017 in der Model AG in Weinfelden ereignet hat. Damals war ein Arbeiter in die Umkehrwalze der Papiermaschine geraten. Er überlebte schwer verletzt.

Das heute 37-jährige Unfallopfer geht auf eine Krücke gestützt, seinen linken Arm sowie sein linkes Bein kann er nur eingeschränkt bewegen. Zudem ist er auf ein Hörgerät angewiesen. Er ist zu 100 Prozent arbeitsunfähig und lebt von einer IV-Rente.

Am besagten Tag war es zu einem Papierabriss gekommen, worauf die mit Teer verschmutzte Walze gereinigt werden musste. Die Maschine erstreckt sich über zwei Etagen, die Walze befindet sich im Untergeschoss. Die Reinigung übernahmen das spätere Opfer und zwei weitere Arbeiter. Der heute 58-jährige Beschuldigte sagt:

«Nach der Reinigung sagte ich ihnen, dass ich nach oben gehen würde, um die Maschine wieder zu starten.»

Für die drei Arbeiter das Zeichen, dass sie die Gefahrenzone unterhalb der Maschine verlassen sollen.

Rund zehn Sekunden, nachdem die Maschine wieder angelaufen war, habe er einen Schrei gehört. Weitere zehn Sekunden später habe er die Maschine abgestellt. In diesen 20 Sekunden war das Opfer zuerst mit der linken Hand, dann mit dem ganzen Körper in die Walze geraten. Dabei erlitt es unter anderem Brüche von vier Brustwirbeln und diverser Rippen, einen Bruch des linken Oberschenkelknochens, des linken Schulterblatts und des Unterkiefers, darüber hinaus einen Milzriss, eine Quetschung der Lunge und eine posttraumatische Belastungsstörung.

Trotz Ohrenschützer gehört

Das Gericht muss beurteilen, ob der Beschuldigte für den Unfall verantwortlich ist. Er ist wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Der Vorsitzende Richter Emmanuele Romano fragt ihn:

«Sind Sie sicher, dass alle drei Arbeiter gehört haben, dass Sie gesagt haben, dass Sie die Maschine wieder laufen lassen?»

Er habe laut gesprochen, sagt der Beschuldigte, so laut, dass er das Gefühl gehabt habe, dass es jeder hätte hören können. Der verunfallte Arbeiter aber sagt, er habe es nicht gehört. Die beiden anderen Arbeiter indes sagen vor Gericht aus, sie hätten es gehört. «Trotz Ohrenschützer», fügt einer hinzu.

Am Nachmittag findet ein Augenschein in der Model AG statt. Als die Tür zur Fabrik aufgeht, schlägt einem sofort die Hitze entgegen. Im Untergeschoss ist die Papiermaschine hinter einer Plane mit einem Warnhinweis verborgen. Der Beschuldigte zieht sie zurück und zum Vorschein kommt eine schnellrotierende Walze. Wasser tropft herunter, es dröhnt. Eine Unterhaltung in Zimmerlautstärke ist undenkbar.

Die Papiermaschine im Untergeschoss der Model AG in Weinfelden. Bild: Rahel Haag

Nach dem Unfall sei die Papiermaschine mit einem Einlaufschutz sowie einem Notstoppschalter im Untergeschoss ausgerüstet, sagt der Beschuldigte. Zudem demonstriert er vor Ort, wie das Unfallopfer die Walze gereinigt hat.

Angeklagter ist sich keiner Schuld bewusst

Die Verhandlung wird erst an einem zweiten Gerichtstag Ende November fortgesetzt. Der Anwalt des Geschädigten sagt, dass der Unfall für den Beschuldigten voraussehbar gewesen sei. Seine Instruktionen seien nicht klar gewesen.

«Nach einem kurzen Zurufen ist er davongeeilt, um die Maschine einzuschalten.»

Der Anwalt des Beschuldigten auf der anderen Seite fordert einen Freispruch. Er sagt, dass sein Mandant den Unfall nicht hätte vorhersehen können. Es sei unerklärlich, weshalb sich der Geschädigte im Gefahrenbereich aufgehalten habe, als die Maschine lief. «Der Augenschein hat gezeigt, dass sich kein vernünftiger Arbeiter bei der Maschine aufhalten würde, wenn sie läuft.» In seinem Schlusswort sagt der Beschuldigte, dass er bedauere, was passiert ist.

«Doch ich bin mir keiner Schuld bewusst.»

Das Gericht spricht den Beschuldigten am Ende frei. Zur Begründung sagt der Vorsitzende Richter Romano: «In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten.» Die Zeugen hätten direkt nach dem Unfall ausgesagt, dass der Beschuldigte sie gewarnt habe, sie es gehört hätten und auch der Geschädigte es gehört haben müsse. Das Gericht habe nicht die sicher schrecklichen Auswirkungen für den Geschädigten zu beurteilen, sondern habe die Frage beantworten müssen, ob der Beschuldigte eine Straftat begangen habe, die zum Unfall geführt hat.

