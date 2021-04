WEINBRANCHE Das Nussbaumer Weingut Saxer will von der Rutishauser-Übernahme durch die Fenaco profitieren Die Brüder Jimmy und Urs Saxer haben freie Kapazitäten für Lohnkeltereien. So könnte der Teil der bisherigen Rutishauser-Aufträge weiterhin im Thurgau vinifiziert werden. Roland Müller 08.04.2021, 11.50 Uhr

Winzer Jimmy Saxer vom Weingut Saxer in Nussbaumen. Bild: PD

In der Thurgauer Weinbaulandschaft kommt es mit der Übernahme der Weinkellerei Rutishauser durch die Fenaco zu markanten Veränderungen. Die gesamte bisher in Scherzingen erfolgte Einkellerung der Trauben wird bereits ab diesem Herbst in die Volg-Weinkellereien ins Niderfeld in Wülflingen verlegt. Das bedeutet, dass ein Grossteil der im Thurgau für den Handel wie auch Lohnkelterungen produzierten Trauben nun ausserhalb des Kantons verarbeitet werden. Hier sieht die Nussbaumer Kellerei Saxer Möglichkeiten, dass nicht alle Trauben zur Vinifizierung den Kanton verlassen müssen