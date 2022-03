Bundesrat Guy Parmelin besucht Thurgauer Bioweingut Lenz

Weinbau Piwi-Weine, Diversität, gesunder Boden: Landwirtschaftsminister besucht Thurgauer Bioweingut und staunt Bundesrat Guy Parmelin informierte sich am Dienstag bei Bioweinbauer Roland Lenz in Iselisberg eingehend über die Weingärten der Zukunft. Auch wenn der Besuch einem spontanen Einfall entsprungen war, hat er sich für den Bundesrat gelohnt. Ebenso für die Piwi-Bioweinbau-Pioniere Roland und Karin Lenz. Hans Suter 30.03.2022, 05.10 Uhr

Winzer, Kämpfer, Weinbotschafter: Bioweinbauer Roland Lenz (links) und Bundesrat Guy Parmelin fachsimpeln in Iselisberg.

Es bahnte sich in einem Nebenraum zum «Arena»-Studio im SRF-Zentrum Leutschenbach in Zürich an. Der Iselisberger Bioweinbauer Rolanz Lenz und der ehemalige Winzer und heutige Bundesrat Guy Parmelin warten auf den Beginn der Politsendung «Arena». Beide sind sie Winzer, Kämpfer und Weinbotschafter aus Leidenschaft – da kommt man unweigerlich ins Gespräch. Daraus resultierte eine Einladung an den Vorsteher des Eidgenössischen Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung (BWF) zum Besuch des Bioweinguts Lenz in Iselisberg in der Gemeinde Uesslingen.

Am Dienstagmorgen wurde die Einladung eingelöst. Trotz Termindruck fand sich Guy Parmelin mit zwei Vertreterinnen des Bundesamtes für Landwirtschaft zu einem knapp zweistündigen Besuch in dem Thurgauer Weindorf ein. Hier informierten sie sich in einem Weinberg von Roland und Karin Lenz aus praxisbezogener Perspektive über pilzwiderstandsfähige Traubensorten (Piwi), Diversität und extensive Bodenbewirtschaftung. Dabei kamen auch wirtschaftliche und politische Aspekte des heutigen und künftigen Weinbaus zur Sprache – wenn auch nur kurz infolge Zeitmangels.

Hohe Wirtschaftlichkeit durch Piwi und Diversität

«Diversität garantiert Artenvielfalt mit wenig Schädlings-und Krankheitsdruck», sagt Roland Lenz. Er bewirtschaftet 22 Hektaren Rebfläche und verfügt über 4,5 Hektaren Biodiversitäts- und Mischkulturen (Mandel, Pfirsich, Apfel, Birne, Haselnuss, Walnuss, Beeren), kauft Traubengut von anderen Biowinzern hinzu und produziert so jährlich etwa 260'000 Flaschen Biowein. Dabei setzt er auf sogenannte Piwi-Züchtungen, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten wie Souvignier gris, Sauvignac oder Seyval blanc bei den weissen Trauben und Divico, Baron oder Cabaret Cantor bei den Roten – insgesamt drei Dutzend Traubensorten.

Bundesrat Guy Parmelin diskutiert mit Roland Lenz die Weingärten der Zukunft. Bild: Tobias Garcia

Landwirtschaftsminister Guy Parmelin staunte trotz seiner eigenen Erfahrung als Winzer über die erzielten Resultate. Das Bioweingut benötigt laut Roland Lenz 75 Prozent weniger Hilfsstoffe pro Hektare dank Piwi, 50 Prozent weniger Traktorstunden und Durchfahrten sowie 40 Prozent weniger Arbeitsstunden pro Hektare. Ausserdem falle etwa 20 Prozent weniger «Food waste» an dank der festen Beerenhäute, und bei der Kelterung würden bis zu 95 Prozent weniger Hilfsstoffe benötigt. Zudem bewirke die extensive Bodenbearbeitung, kombiniert mit Komposteinsatz und ergänzenden Einsaaten, vitale Böden mit grosser Bodenfruchtbarkeit. Das Verblüffende dabei: «Wir haben einen nachweisbaren jährlichen Humusaufbau von 0,1 Prozent», unterstreicht Lenz.

10'000 Franken an Direktzahlungen für Piwi?

Der Piwi-Pionier, der mit zwei Partnern eine Zusammenarbeit bei der Pflanzenzüchtung pflegt, hat eine klare Vorstellung von der Zukunft des Schweizer Weinbaus – und entsprechende Forderungen. Auch diese kamen beim Besuch von Bundesrat Guy Parmelin kurz zur Sprache. «Eine nationale Förderung des Piwi-Anbaus von 10000 Franke pro Hektare über Direktzahlungen wäre hilfreich – rückwirkend auch für bestehende Flächen», führt Roland Lenz aus. Der Landwirtschaftsminister gibt sich diplomatisch:

«Ich will da vorsichtig bleiben. Rückwirkend wäre das rechtlich sehr schwierig. Dem Anliegen möchte ich die Türen aber nicht verschliessen.»

Jedoch seien rückwirkende Massnahmen in der Regel kein Thema. Für Lenz zwar regulatorisch nachvollziehbar, aber nicht gerecht. «Es wäre komisch, wenn wir die Hausaufgaben machen und die anderen die Subventionen erhalten.»

Der Kenner: Der ehemalige Winzer Guy Parmelin degustiert einen Piwi-Wein vom Bioweingut Lenz. Bild: Tobias Garcia

Mehr für das Klima, die Umwelt und den Beruf

Der Thurgauer Biowinzer gibt dem Landwirtschaftsminister noch weitere Denkanstösse mit auf den Weg. «Piwi werden national in die AOC-Richtlinien eingebunden. Eine AOC für die Schweiz?» lautet eines davon. «Förderung der Artenvielfalt durch 20 Meter Hecke pro Hektare, über Direktzahlungen» eine andere. Lenz geht aber noch weiter: Ab dem sechsten Standjahr fordert er ein Bewässerungsverbot für die Traubenproduktion zur Alkoholherstellung. Als Massnahme zum Klimaschutz schwebt ihm ein Verbot von Weinflaschen mit einem Eigengewicht von mehr 600 Gramm vor – auch für Importe. Was die Berufsausbildung anbelangt, wünscht sich Lenz, dass künftig auch ein Abschluss als Biowinzer möglich wird.

Zum Vorschlag von Lenz, den Rebbaukataster zugunsten von mehr Unternehmertum und weniger Monokulturen abzuschaffen und auf bestehende Privilegien zu verzichten, meint Parmelin freundlich lächelnd: «Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben.»