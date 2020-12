Weinbau «Einsatz gewährt einen optimalen und präzisen Pflanzenschutz»: Drohne verdrängt den Traktor im Rebberg in der Gemeinde Uesslingen-Buch Auf dem Iselisberg werden Schutz- und Stärkungsmittel für Weinreben künftig von einer Drohne appliziert. Evi Biedermann 15.12.2020, 04.10 Uhr

Frédéric Hemmeler, CEO von Aero41, und Winzer Roland Lenz mit der Sprühdrohne. Bild: Evi Biedermann

Sie tönt und bewegt sich wie ein Helikopter, ist aber leiser und um einiges kleiner als ihr grosser Verwandter. Flink und schnurstracks saust der kleine Turbo über die Reben des Iselisberger Biowinzers Roland Lenz und besprüht Reihe um Reihe mit Wasser.

Nach 6 bis 8 Minuten ist der 17-Liter-Tank leer, eine Füllung reicht für etwa 1700 Quadratmeter Pflanzland. Wenn es ernst gilt, kommt natürlich nicht Wasser, sondern Pflanzenschutzmittel aus den sechs Doppelsprühköpfen. Doch heute ist die Pflanzenschutzdrohne Aero41 nur da, um zu zeigen, was sie kann.

Reduzierte Menge des Pflanzenschutzmittels

Roland Lenz ist beeindruckt von der Schnelligkeit und Präzision. In seinen Rebgärten, die insgesamt eine Fläche von 172‘850 Quadratmeter aufweisen, wird Pflanzenschutz auf herkömmliche Weise versprüht: mit einem selbstfahrenden Turbomobil sowie mittels Traktor und Aufsattelsprühgerät. Der Pionier im Bioweinbau sagt:

Roland Lenz, Winzer vom Iselisberg. Bild: Donato Caspari

«Das ist nicht nur zeitintensiv, sondern belastet auch den Boden und die Umwelt.»

Deshalb sucht er mit seinem Team schon länger nach schonenderen Möglichkeiten. Die Drohne kommt diesem Ziel sehr nahe. Zusätzliche Bodenfahrten fallen weg. Zudem wird das Präparat von oben statt wie herkömmlich von der Seite her aufgesprüht. Dieser Prozess sei zielgenauer und reduziere die Menge des Pflanzenschutzmittels, ist Lenz überzeugt.

«Das entlastet auch das Immunsystem. Pflanzenschutz sei auch mit biologischen Mitteln ein umstrittenes und viel diskutiertes Thema.»

Er selber setzt auf Homöopathie: 80 Prozent seiner Rebflächen werden mit Extrakten von Brennnessel, Schachtelhalm, Baumrinde und Algen behandelt, zum Teil auch in Kombination mit Backpulver.

Im Wallis und der Westschweiz schon länger im Einsatz

Entwickelt hat den Aero41 ein Westschweizer Startup in Aigle. Es trägt den gleichen Namen wie das Flugmobil und hat mit seiner Pflanzenschutzdrohne im Wallis und in der Westschweiz viel Erfahrungen gesammelt. Die Aero41 ist dort seit 2019 im Einsatz, nun will das Unternehmen mit dem ersten in der Schweiz hergestellten und mit eigenem Flugsteuerungs- und Planungssystem ausgestatteten Serien-UAV auch in der Deutschschweiz Fuss fassen.

Die Drohne fliegt über die Rebberge. Bild: Evi Biedermann

Gemäss CEO Frédéric Hemmeler beträgt der Schweizer Anteil am Wert der verbauten Materialien etwa 85 Prozent. «Tendenz steigend.» Für seine erste Präsentation ist der CEO mit zwei weiteren Mitarbeitern angereist. Angesprochen auf die Erfahrungen sagt Hemmeler:

«Der Einsatz der Drohne gewährt einen optimalen und präzisen Pflanzenschutz.»

Das hätten Untersuchungen im Feld wie auch im Labor gezeigt. «Es konnten auf beiden Seiten der Blätter Schutzmittelspuren nachgewiesen werden».

Gesteuert wird die Aero41 mit einem eigens entwickelten Flugcontroller. Dank einer ausgeklügelten Software kann sich die Drohne einmal geflogene Routen merken und später beliebig wiederholen. Um sie zu steuern, sind weder Erfahrung als Pilot noch eine Lizenz nötig. Es braucht jedoch eine halbtägige Ausbildung, die von Aero41 und dessen Verkaufs- und Servicepartner Eagle-Eye Solutions durchgeführt wird und im Kaufpreis von 36‘500 Franken inbegriffen ist.

Weitere Infos: www.aero41.ch