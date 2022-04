Thurgauer Wein: Die jungen Winzer probieren viel Neues aus

Das Projekt «Offene Weinkeller» von Swiss Wine ist gesamtschweizerisch ausgelegt und bedeutet, dass alle teilnehmenden Betriebe am 30. April und/oder am 1. Mai ihre Türen öffnen. Im Kanton Thurgau öffnen dieses Jahr 17 Betriebe ihre Türen. In der Gestaltung ihrer Aktivitäten sind die Winzerinnen und Winzer frei. Genau das findet Priska Held von Thurgau Wein spannend: «Die Rahmenprogramme sind so unterschiedlich wie die Produzenten, aber im Fokus stehen immer die abwechslungsreichen Thurgau Weine.» Sie empfiehlt, zum Beispiel eine E-Bike-Tour zu planen und verschiedenen Betrieben einen Besuch abzustatten. Alle teilnehmenden Betriebe mit Programm unter www.swisswine.ch. (hs)