Biowinzer Lenz ist aus dem Bauernverband ausgetreten

Weinbau Der Thurgauer Biobauer Roland Lenz zum Streit mit dem Bauernverband: «Unser Schaffen als engagierte Biowinzer wird in den Dreck gezogen» Der Iselisberger Roland Lenz hat vehement für die Anliegen der Agrarinitiativen gekämpft. Nun kursiert das Gerücht, der Schweizer Bauernverband (SBV) habe deswegen den preisgekrönten Biowinzer aus dem Verband geworfen. Im Gespräch mit der «Thurgauer Zeitung» nehmen er und seine Frau Karin Stellung zu den Gerüchten.

Evi Biedermann Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.10 Uhr

Karin und Roland führen in Iselisberg ein Bioweingut. Evi Biedermann

In Ihrer Wohngemeinde Uesslingen-Buch köchelt das Gerücht, der Schweizer Bauernverband habe Sie wegen Ihrer Haltung zur Pestizid-Initiative aus dem Verband geworfen. Stimmt das?

Roland Lenz: Das höre ich zum ersten Mal. Und es macht mich im Moment gerade etwas sprachlos. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Es stimmt, wir sind nicht mehr im SBV. Den Stecker haben jedoch wir gezogen. Im Januar 2019. Zusammen mit meiner Frau Karin, mit der ich unser Bioweingut aufgebaut habe und seit vielen Jahren führe. Wir sind auch aus dem Verband Thurgauer Landwirtschaft ausgetreten.

Was war der Grund für den Austritt?

Roland Lenz: Mit dem Start der Kampagne gegen die Initiativen sahen wir uns als nachhaltig produzierende Winzer in einem Interessenkonflikt. Die von SBV-Vizedirektor Urs Schneider geführte Verzweiflungskampagne «Unser Essen wird knapp» sollte Landwirte entschädigen, die ihre Felder einfach verunkrauten lassen. Damit wurde dem Konsumenten vorgegaukelt, dass dies passiere, falls die Initiativen angenommen würden. Solche Aktionen, die auch unser Schaffen als engagierte Biobauern in den Dreck ziehen, wollten wir finanziell nicht mittragen.

Sie haben sich damals in die Nesseln gesetzt und vehement für die Anliegen der Initiativen gekämpft. Würden Sie das ein zweites Mal machen?

Roland Lenz: Auf jeden Fall. Beide Anliegen hatten einen realistischen Zeithorizont und wären ein gesamtgesellschaftliches Ziel gewesen. Denn die momentane Landwirtschaft steckt in einer Sackgasse.

Was läuft denn falsch?

Roland Lenz: Die Schweizer Landwirtschaft ist träge geworden. Und sie ist massiv von Politik oder noch Mächtigeren abhängig. Sie agiert nicht, sie reagiert nur. Und vor allem ist sie ideenlos und weit entfernt von dem, was die zukünftigen Konsumenten fordern werden.

Was sind das für Forderungen?

Karin Lenz: Schon heute – und künftig vermehrt – wollen Konsumenten Produkte aus nachhaltiger Produktion, die zu erschwinglichen, aber fairen Preisen angeboten werden.

Roland Lenz: Der Verband meint, wir müssen das produzieren, was der Konsument will. Wir hingegen sagen, dass man den Konsumenten auch auf eine andere Schiene bringen kann. Indem man zuerst ein Angebot schafft. So kann er vergleichen. Ohne Angebot kommt er nicht auf den Geschmack. Das begreifen die beiden Bauernverbände nicht. Wir gehen diesen Weg seit 20 Jahren. Mit unseren pilzwiderstandsfähigen Traubensorten kreieren wir immer wieder neue Weine, die unsere Gäste und Kunden positiv überraschen und schliesslich erfolgreich am Markt sind.

Sie sind auch aus dem Verband Bio Suisse ausgetreten.

Roland Lenz: Ja, aber aus anderen Gründen. Mich stört, dass Bio Suisse die Preise künstlich hochhält. Der Verband will um seine Bioprodukte einen Gartenhag legen und so ein Premium-Label schaffen. Ich bin der Meinung, dass ein nachhaltiges Produkt heute für alle erschwinglich sein muss.

Sagen Sie uns, was es braucht dafür.

Roland Lenz: Die Aufgabe dieser Verbände wäre, endlich eine konsequent nachhaltige Strategie zu erarbeiten. Mit fairen Preisstrukturen zwischen Produzenten, Händlern und Konsumenten. Die momentane Angst- und Verhinderungspolitik bringt uns nicht weiter.

Biowinzer Roland Lenz. PD

Kein Verband als Weggefährte. Machen Sie sie sich dadurch nicht zum Aussenseiter in der Branche?

Roland Lenz: Wir gehen den Weg, den wir für richtig halten. Damit sind wir nicht allein. In der gesamten Deutschschweiz gibt es gleich agierende Betriebe. Hätten die Landwirtschaftsverbände in den letzten Jahren mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt, wäre die Umweltproblematik – verlorene Biodiversität, verdichtete und kontaminierte Böden – nicht so gross. Uns liegen die Natur, der Umgang damit und das Allgemeinwohl sehr am Herzen. Aber wir können noch so sauber produzieren: Wenn das Wasser kontaminiert ist, das wir von der Gemeinde kaufen müssen, dann kontaminiert das auch unsere Barrique-Fässer, die wir mit diesem Wasser waschen. Und letztlich auch den Wein, der darin lagert.

Karin Lenz: Wir engagieren uns aber nach wie vor. So bilden wir selber Lernende aus und bezahlen dem Verband auch diese Beiträge. In der Bildung sehen wir noch viele Lücken. Es gibt zum Beispiel bis heute noch keinen richtigen Abschluss als Biowinzer.

Roland Lenz: Wir engagieren uns auch für Demeter und für Piwi-Schweiz, dessen Präsident ich bin. Als offenes und kommunikatives Weingut beraten wir Kollegen bei der Traubensortenauswahl oder führen Praktikertage durch.

Was müsste passieren, damit Sie sich wieder innerhalb des Verbands engagieren?

Roland Lenz: Das aktuell anspruchsvolle Jahr zeigt exakt, wie dringend gehandelt werden muss. Der Klimakipppunkt ist erreicht. Deshalb braucht es viel schnellere, stärkere Massnahmen. Das schaffen wir mit den jetzigen Verbandsspitzen nicht. Sobald diese ausgewechselt sind, könnten wir uns ein Engagement wieder vorstellen.