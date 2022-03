Die Thurgauer Winzer planen ihre Zukunft

Wein Handlungsbedarf: Die Thurgauer Winzer sorgen sich um ihre Zukunft Weinbauer wollen sich neu ausrichten. Dies stand im Zeichen der gut besuchten Hauptversammlung des Branchenverbandes Thurgauer Wein. Oberste Prämisse: Schlagkräftiger werden. Roland Müller 23.03.2022, 04.20 Uhr

BTW-Präsident Jakob Stark stellte die Ziele des Verbandes für die nächsten Jahre vor. Tobias Garcia

«Wir wollen die öffentliche Wahrnehmung und das Image der Thurgauer Weinbranche durch verschiedene Aktivitäten, Anlässe und Massnahmen fördern», war die zentrale Botschaft von Jakob Stark, Präsident des Branchenverbandes Thurgauer Weins an der diesjährigen Hauptversammlung in Homburg.

In den letzten Jahren zeichnete sich im BTW eine Neuausrichtung ab. Der Vorstand unter der neuen Führung von Ständerat Jakob Stark nahm den Ball im vergangenen Jahr auf. An einer gut besuchten Basiskonferenz des BTW im vergangenen November sind Ziele entstanden, welche in diesem Jahr anrollen sollen.

Damit der BTW schlagkräftiger werden kann, sollen die Interessenvertretung gegenüber und der Austausch mit Behörden, Ämtern, Verbänden gestärkt werden. Doch auch hier sehen Mitglieder und der Vorstand Handlungsbedarf auf nationaler Ebene, wo die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Verbänden verbessert oder deren Aufgaben gar teilweise auch in Frage gestellt werden.

Unterstützung findet auch die angedachte neue Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle mit den anderen Thurgauer Spezialkulturen wie Gemüse, Obst und Beeren. Der BTW sucht zugleich nach Lösungen, um das Stimmrecht nach Fläche besser Gewichten zu können.

Selbstbestimmende Weinproduktion

Die eine der zukünftigen Aufgaben und Ziele sehen die Thurgauer Rebleute und Weinmacher in einer selbstbestimmenden Weinproduktion in Richtung eines naturnahen Rebbaues mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und gesamtintegrierter Funktion. Dafür steht der Entwicklungsprozess mit dem grünen Rebbau.

Grundsätzlich zeigten sich die Mitglieder für dieses Projekt offen, weil man hier selber handeln kann, bevor möglicherweise Massnahmen von oben auferlegt werden. Gerade mit Blick auf entsprechende Labels, wo jüngst ein Discounter einen eigenen IP-Suisse-Wein lanciert hat, gab es mit Blick auf eine gewisse Abhängigkeit auch mahnende Stimmen.

Im vergangenen Herbst lehnten es die Thurgauer noch ab, den Flächenbeitrag für den Deutschschweizer Branchenverband Wein (BDW) um 30 Franken zu erhöhen, wobei dieser Beitrag auf der gesamten Thurgauer Rebbaufläche zu leisten ist. In der Zwischenzeit konnte aber der Vorstand des BDW überzeugt werden, dass dieser auf eine weitere bereits im gleichen Umfang angekündigte Erhöhung verzichtet. Nun stimmte eine grosse Mehrheit für die Erhöhung. Doch Stark stellte auch fest, dass sich dafür die Begeisterung in Grenzen hält.