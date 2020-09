Weil er Nachbarn denunzieren wollte: Bezirksgericht Weinfelden verurteilt Rentner wegen Rassendiskriminierung Der Schuss ging nach hinten los. Ein Rentner wollte seinen Nachbarn verunglimpfen. Er ist aber selber in die Grube gefallen, die er seinem Widersacher gegraben hat. Sabrina Bächi 14.09.2020, 05.30 Uhr

Das Bezirksgericht Weinfelden tagt im obersten Stock des Rathauses Weinfelden. Bild: Mario Testa

Der Beschuldigte ist kein Rassist, das betont er und das glaubt ihm auch das Gericht. Dennoch wird der Rentner wegen Rassendiskriminierung verurteilt. Doch der Hauptpunkt, den es in der Verhandlung vom Dienstag am Bezirksgericht Weinfelden zu klären galt, ist der Tatbestand der falschen Anschuldigung.

Hinter der Sache steckt ein Nachbarschaftsstreit

Im Grunde geht es um einen Nachbarschaftsstreit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, im Namen seines Nachbarn einer islamischen Gemeinschaft einen Flyer mit wüsten Beschimpfungen zugeschickt zu haben.

Ausdrücke wie «Die ganze islamische Welt muss vernichtet werden» oder «Nieder mit der ganzen arabischen Dreckwelt» standen auf dem Flyer. Am Ende des Flyers soll der Beschuldigte Name und Adresse seines Nachbarn notiert haben, um ihn zu denunzieren.

Beschuldigter streitet alles ab

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Strafe von 100 Tagessätzen zu je 40 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie eine Busse von 800 Franken wegen Rassendiskriminierung und falscher Anschuldigung.

Der Angeklagte streitet bei der Befragung durch die vorsitzende Richterin Claudia Spring vehement alles ab.

«Haben sie Streit mit ihrem Nachbarn?»

Auf diese Frage antwortet der ehemalige Architekt ausweichend. Etwas konkreter führt dazu der Verteidiger aus, dass der besagte Nachbar seinen Mandanten und dessen Frau des Öfteren belästigt habe. Sein Mandant hingegen habe aber einen besonders guten Leumund und sei bisher nie straffällig geworden.

Aufgrund einer früheren Anzeige gegen den Nachbarn fiel der Verdacht der Strafverfolger schnell auf den Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten beim Forensischen Institut Zürich in Auftrag gegeben, um die Hasstiraden, die Schriften des angeblichen Verfassers und die Schriften des Beschuldigten zu vergleichen.

«Das Ergebnis der forensischen Untersuchung des Schriftbildes spricht ausserordentlich stark dafür, dass es sich um die Schrift des Beschuldigten handelt», sagt die Staatsanwältin. Doch der Beschuldigte wollte diese Analyse nicht gelten lassen und gab seinerseits eine grafologische Untersuchung in Auftrag. Diese Untersuchung kam zum gegenteiligen Schluss.

Die Verteidigung wollte denn auch die verantwortliche Grafologin als Zeugin vor Gericht bitten, dies lehnt das Gericht nach einer kurzen Besprechung jedoch ab.

Staatsanwaltschaft soll einseitig untersucht haben

So stritten vor Gericht Verteidigung und Staatsanwaltschaft, welches der beiden Gutachten nun glaubwürdiger und aussagekräftiger sei. Der Verteidiger warf der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer zudem vor, nur Indizien und keine Beweise gesammelt sowie eine einseitige Untersuchung geführt zu haben. «Es gibt weitere Personen, die als Täter in Frage kommen, denn der Nachbar hatte mit vielen Streit», sagt der Verteidiger. Doch das Gericht sah es anders. Richterin Claudia Spring sagt:

«Wir haben uns eingehend mit den Schriftproben befasst und es ist für uns eindeutig, dass es die Schrift des Angeklagten ist. Da gibt es keine Zweifel.»

Das Gericht folgt bei seinem Urteil deshalb dem Strafmass der Staatsanwaltschaft in allen Punkten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.