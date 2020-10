Glosse Weil Aadorf gerade so im Flow ist: Wie wär's mit einem Fussballstadion und einem See? Südsicht auf Aadorfer Expansionspläne und einige Anregungen dazu. Roman Scherrer 14.10.2020, 11.20 Uhr

Ein See zum Baden und Stand-up-Paddeln und Schwimmen, das wäre doch etwas für Aadorf. Vor allem aber würde man damit die Winterthurer neidisch machen. Bild: Andrea Stalder

Langsam wird’s unheimlich. Während rundherum vom Lädelisterben die Rede ist, rüstet Aadorf auf. Neu geht dort die Thurgauer Mosttorte über die Ladentheke. Bald einmal sollen eine Metzgerei und ein Ärztezentrum eröffnen. Und seit letzter Woche ist klar: Selbst der vor kurzem noch totgeglaubte Buchladen ist wiederbelebt.

Roman Scherrer Bild: Ralph Ribi

Schwierig, dieses Phänomen zu erklären. Vielleicht betreibt die Gemeinde heimlich Standortmarketing. Die neue EW-Website wäre ein Indiz dafür. Immerhin hat man von einem Namenswechsel abgesehen. Hätte man die Berater der Kantonshauptstadt beigezogen, würde das EW Aadorf jetzt nämlich Lützelplus heissen, oder so.

Womöglich liest man im Gemeindehaus auch regelmässig diese Zeilen. Und fühlt sich unter Druck gesetzt, weil wir des Öfteren enthusiastisch der Marke von 10'000 Einwohnern entgegenfiebern. Das war natürlich nie unsere Absicht.

Falls dem dennoch so sein sollte – und weil man in Aadorf eh gerade voll im Flow ist –, hätten wir zu den Expansionsplänen noch ein paar Wünsche: ein Fussballstadion, einen Zoo und eine Ausgehmeile mit Bars und Clubs. Selbstverständlich auch einen schönen grossen See. Einfach nur, um die Winterthurer neidisch zu machen. Das Beste daran: Trotz dieser Attraktionen müsste Aadorf nicht mit mehr Verkehr rechnen. Dafür ist der Kanton vorausschauend besorgt, indem er Parkplätze aufhebt.