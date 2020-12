Weihnachtszeit Die Post geht ab: Die Laufbänder im Paketzentrum Frauenfeld laufen vor Weihnachten heiss Während der Weihnachtszeit herrscht im Paketzentrum in Frauenfeld Hochbetrieb. Das war schon immer so. Doch mit dem Päckliboom, den Corona beschert, reiht sich ein Spitzentag an den anderen. Dennoch sollen es die Pakete pünktlich unter den Christbaum schaffen. Sabrina Manser 21.12.2020, 05.00 Uhr

Im Paketzentrum Frauenfeld werden während der Vorweihnachtszeit täglich bis zu einer halben Million Pakete verteilt. Bild: Reto Martin

Zuerst durch das rote Scannerlicht, wo vermessen, gewogen und die Adresse gelesen wird, dann geht es weiter auf dem Förderband. Kreuz und quer – aber mit System – bewegen sich die braunen Schachteln durch die ganze Halle. Eine nach der anderen. Während der Vorweihnachtszeit fast eine halbe Million am Tag.

In der Vorweihnachtszeit geht im Paketzentrum förmlich die Post ab. «Gerade hatten wir einen neuen Spitzentag mit 510'326 Paketen, die an einem Tag sortiert wurden», sagt Titus Bütler, Leiter des Paketzentrums in Frauenfeld. Der Jahresschnitt liege bei fast einem Drittel weniger Pakete pro Tag.

Titus Bütler, Leiter Paketzentrum Frauenfeld Bild: Reto Martin

«Eine halbe Million Päckli aneinander gereiht wären so lang wie die Strecke von Frauenfeld bis nach Lausanne.»

Von Frauenfeld aus werden Pakete sortiert und an Poststellen der ganzen Ostschweiz bis in Teile von Zürich und Schwyz verteilt.

Pakete werden von Hand auf das Fliessband gelegt und dann elektronisch vermessen. Bild: Reto Martin

Das Laufband surrt und rattert. Vieles läuft in der Sortieranlage automatisiert – und vieles würde ohne Mitarbeitende nicht funktionieren. Damit alle Geschenke pünktlich unter dem Christbaum landen, dafür sorgen derzeit rund 450 Mitarbeitende. Wie Bütler sagt, seien für die Weihnachtszeit 145 zusätzliche Mitarbeitende eingestellt worden. «Schon im Oktober beginnt die Einführung.»

Mehrere Verteilzentren und interne Jobbörse

Doch diese Massnahme alleine würde nicht reichen, um die Menge an Paketen, die entsteht, wenn Corona und Weihnachten aufeinandertreffen, zu bewältigen. Bütler sagt:

«In diesem Jahr liegt die Zunahme bei über 20 Prozent. In den Vorjahren waren es zwischen sechs und acht Prozent.»

Das neu eröffnete Paketzentrum in Untervaz und drei weitere regionale Sortieranlagen würden zur Entlastung beitragen. Zudem würden in Briefzentren kleinere Pakete sortiert. «Wir haben ausserdem eine interne Jobbörse, bei der sich auch Büromitarbeitende melden können, um im logistischen Bereich auszuhelfen», ergänzt Mediensprecher Thomas Schifferle.

Für 800 Ziele werden Pakete sortiert und weitertransportiert. Bild: Reto Martin

Während in der Halle einzelne Pakete befördert werden, sind es draussen Container voller Pakete. Ein 139 Tonnen schwerer Kran erstreckt sich über mehrere Bahngleise. Flink, als wären es nur Legosteine, werden die gelben Container von der Schiene auf Stellplätze und umgekehrt platziert. Die Führerkabine bewegt sich dafür schnell in alle erdenklichen Richtungen. Der Kranführer muss in sechs Meter Höhe millimetergenau arbeiten – und das mit blossem Auge. Auch die Lastwagenfahrer befördern die Container mit präzisen, raschen Bewegungen zur Halle.

Der Kran ist 139 Tonnen schwer, der Greifer alleine wiegt neuen Tonnen. Bild: Reto Martin

Für seine Arbeit muss der Kranführer schwindelfrei sein. Bild: Reto Martin

Es wuselt von Mitarbeitenden

Drinnen stehen Mitarbeitende bereit, um die Container auszuräumen. Von Hand werden die Pakete auf das Fliessband gelegt. Etwas weiter vorne sitzen Mitarbeitende in einer Reihe vor einem Bildschirm, in der Hand einen Scanner. Pakete, die mit einer falschen oder nicht lesbaren Adresse beschriftet sind, werden überprüft und neu erfasst.

Hier im unteren Teil der Halle wuselt es von Mitarbeitenden.

«An Spitzentagen, wie wir es derzeit haben, werden im Schichtbetrieb fast 23 Stunden am Tag Pakete sortiert.»

Die restliche Stunde werde für die Revision der Anlage benötigt. Übrige Angestellte fahren mit kleinen Wagen umher, andere schieben Rollboxen oder kümmern sich um das Sperrgut. Gerade liegt dort ein Fahrrad, praktisch unverpackt. Skurrile Dinge werden immer wieder verschickt. «Ich erinnere mich an einen riesigen Plüschteddybären ohne Verpackung. Am Ohr hing eine grosse Etikette mit der Adresse», sagt Bütler. Das war bestimmt ein Weihnachtsgeschenk.