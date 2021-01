corona Weiche Landung für Härtefallprogramm im Thurgauer Grossen Rat – auch Einmannbetriebe können jetzt Gesuche stellen Das Thurgauer Kantonsparlament hat die Hilfe für Unternehmen in Coronanöten genehmigt. Damit stehen rund 50 Millionen für zinslose Darlehen bereit. Schon 100 Stellenprozente genügen, um als Unternehmen zu gelten. Christian Kamm 27.01.2021, 17.25 Uhr

Hat grünes Licht bekommen: Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer. Bild: Donato Caspari

Die Schlacht war schon im Vorfeld der Beratungen im Grossen Rat geschlagen worden. Kaum hatte die Regierung im Dezember das Härtefallprogramm vorgestellt, war massive Kritik hochgekocht. Stein des Anstosses: Nur Firmen mit mindestens 300 Stellenprozenten sollten von der Coronahilfe profitieren können. Diese Hürde kam in KMU-Kanton Thurgau schlecht an, auch in der neuen Coronakommission des Parlaments. Diese wies den Passus an die Regierung zurück und setzte sich durch. Neu sind nur noch 100 Prozent gefordert − damit darf nun auch ein Einmannbetrieb ab dem 1. Februar ein Corona-Darlehen beantragen.