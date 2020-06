«Ich will Verantwortung übernehmen»: Christoph Zarth kandidiert für das Gemeindepräsidium von Bichelsee-Balterswil Die Nachfolge des langjährigen Bichelseer Gemeindepräsidenten Beat Weibel ist gesichert: Mit Christoph Zarth empfiehlt die Findungskommission einen ersten Kandidaten für die Ersatzwahl vom 23. August. Olaf Kühne 10.06.2020, 16.15 Uhr

Christoph Zarth ist passionierter Turner. Bild: Olaf Kühne

Mitten im Wahlkampf steckt Christoph Zarth noch nicht. Zwar steht in Bichelsee-Balterswil bereits am 23. August die Ersatzwahl für den langjährigen Gemeindepräsidenten Beat Weibel auf der Agenda. Doch der 45-jährige Zarth ist derzeit der einzige Kandidat – und somit vorerst auch die einzige Empfehlung der Findungskommission. «Ich wünsche mir mindestens eine Gegenkandidatur», sagt Zarth dennoch. «Eine Auswahl ist für die Wählerinnen und Wähler besser – und sie verschafft der gewählten Person eine grössere Legitimation.»

Offiziell ist Christoph Zarth in der Hinterthurgauer Gemeinde ein Auswärtiger, faktisch aber beinahe ein Einheimischer. «Mein Wohnsitz ist im zürcherischen Rüti», erklärt der geschiedene dreifache Vater seine Lebenssituation. «Meine Partnerin, mit der ich seit neun Jahren liiert bin, ist in Balterswiler aufgewachsen.»

«Wir hatten sowieso geplant, dass ich nach Balterswil ziehe.»

Und so pendle er seit langem zwischen Balterswil, Rüti und seinem Arbeitsort Dübendorf. So oder so aber nicht mehr lange – denn: «Wir hatten sowieso geplant, dass ich nach Balterswil ziehe, wenn meine jüngste Tochter die Schule beendet hat. Das ist nun der Fall.»

Durch seinen so schon lange bestehenden Bezug zu Bichelsee-Balterswil hat Zarth denn auch bereits im Januar von Beat Weibels Rücktritt erfahren. Der Entscheid zur Kandidatur habe dennoch eine Zeit lang reifen müssen, sagt der parteilose Politneuling. «Ich habe in zahlreichen Gesprächen im Dorf gespürt, dass das Thema die Menschen beschäftigt, und wurde dabei auch wiederholt gefragt, ob das nicht etwas für mich wäre.» Und so habe er sich das Amt des Gemeindepräsidenten tatsächlich immer besser vorstellen können.

Die Kompetenzen hierfür besitzt Christoph Zarth offensichtlich; trotz seiner fehlenden Politerfahrung. Mit einem kaufmännischen Hintergrund hat er sich im Finanz- und Rechnungswesen bis zum eidgenössischen Fachausweis weitergebildet. Beruflich ist der passionierte Turner dabei seiner Leidenschaft quasi treu geblieben: Das einstige Mitglied des Nationalkaders ist Informatikverantwortlicher und Förderungskoordinator beim Zürcher Dachsportverband. Vor allem in letzterer Funktion steht Christoph Zarth nicht nur in stetem Kontakt mit 64 Sportverbänden und 2300 Sportvereinen, sondern auch mit Kantons- und Regierungsräten. «Politik ist also nicht völliges Neuland für mich», sagt er und lacht.

«Eigentliche Baustellen sehe ich in Bichelsee-Balterswil nicht, Beat Weibel hat einen sehr guten Job gemacht.»

Und angesprochen auf die Bichelseer Gemeindepolitik und sein vielleicht künftiges Amt ergänzt er: «Eigentliche Baustellen sehe ich in Bichelsee-Balterswil nicht, Beat Weibel hat einen sehr guten Job gemacht.»

Weibel habe aber auch seinen Rücktritt unter anderem damit begründet, dass es für anstehende Projekte wie Verwaltungsreform, Werkhof und Gemeindehaus frischen Wind brauche. «Ich sehe meine Stärken unter anderem in der Prozessoptimierung und im Zusammenspiel von Strategischem und Operativem.» Zudem wolle er etwas bewegen, Verantwortung übernehmen. Ein kleines bisschen steckt Christoph Zarth also doch schon mitten im Wahlkampf.