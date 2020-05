Wegen Versand rezeptfreier Medikamente und elektronischer Rezeptierung: Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau erhebt Anklage gegen CEO der Zur Rose-Gruppe Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat Anklage gegen Walter Oberhänsli in seiner Eigenschaft als CEO der Zur Rose-Gruppe erhoben. Grund dafür ist der Versand rezeptfreier Medikamente und die elektronische Rezeptierung. 03.05.2020, 12.27 Uhr

Thurgauer Staatsanwaltschaft klagt Walter Oberhänsli, CEO Zur Rose, an. Bild: Donato Caspari (30.8.16)

(pd/nat) Die Thurgauer Staatsanwaltschaft klagt den CEO der Zur Rose-Gruppe Walter Oberhänsli an. Die Anklage stützt sich auf eine Strafanzeige von Pharmasuisse und betrifft zwei verschiedene Sachverhalte: den Versand von rezeptfreien Medikamenten und Entschädigungen für elektronisch rezeptierende Ärzte zwischen 2010 und 2015. Dies teilt das Unternehmen in einem Communiqué am Sonntag mit.