Wegen Verbot von Grossveranstaltungen: Münchwiler Hauswart-Fachmesse ist abgesagt

Hauswartmesse: Erwartungen übertroffen

MÜNCHWILEN. Die Hauswartfachmesse in Münchwilen hat dieses Jahr einen Besucherrekord erreicht: Mit den 2800 Gästen, die während der zwei Tage an der Messe waren, ist die Zahl mehr als doppelt so hoch wie in den Vorjahren an allerdings nur einem Veranstaltungstag.