Wegen temporären Auszonungen im Thurgau gingen bereits zwei Beschwerden beim Bundesgericht ein – es dürften nicht die letzten Gerichtsfälle in dieser Sache sein Gegner der Kleinsiedlungsverordnung sind bis vors Bundesgericht gezogen. Betroffene Grundeigentümer dürften zwecks Steuerberechnung eine Zwischenschätzung beantragen. Damit sollen steuerliche Nachteile beseitigt werden. Sebastian Keller 11.08.2020, 20.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kleinsiedlungen sind charakteristisch für das Thurgauer Landschaftsbild. Bild: Andrea Stalder

Die Kleinsiedlungsverordnung (KSV) entfaltet grosses Konfliktpotenzial. Seit sie die Regierung am 15. Mai in Kraft gesetzt hat, sind zwei Beschwerden beim höchste Schweizer Gericht eingegangen. Worum geht es? Der Regierungsrat hatte auf dem Verordnungsweg vorsorglich Siedlungen vom Bau- ins Nichtbaugebiet transferiert. 29 sind neu in der Landwirtschaftszone, 114 in einer Erhaltungszone.

Die Folge: In diesen Gebieten darf nur noch eingeschränkt gebaut werden. Im Fall der Erhaltungszone dürfen etwa Ersatzneubauten erstellt werden; Neubauten sind nur aus landwirtschaftlichen Gründen zulässig. Neu ist zudem, dass nicht mehr die Gemeinde Bauvorhaben bewilligt, sondern der Kanton. Betroffene Liegenschaftsbesitzer fürchten Wertverluste ihres Baulandes.

Anstoss war ein Auftrag des Bundes: Der Thurgau musste Kleinsiedlungen auf ihre Zonenzugehörigkeit prüfen und sie allenfalls einer «sachgerechten Zone» zuweisen. Der Grundkonflikt: Für Bern ist die heutige Weilerzone kein Baugebiet, für Frauenfeld hingegen schon. Im Rahmen einer raumplanerischen Grossübung nahm der Kanton über 300 Siedlungen unter die Lupe.

Vorsorglich einen Riegel schieben

Doch der Kanton beobachtete Vorgänge, die im missfielen: Seit Bekanntgabe des Projekts fände «hektische und teilweise unmassstäbliche Bautätigkeit in einigen Kleinsiedlungen» statt, wie es die Regierung in einer Beantwortung eines politischen Vorstosses formulierte. Mit der Verordnung schob die Regierung diesen Aktivitäten einen Riegel vor. Vorerst. Zurück nach Lausanne: Einen inhaltlichen Entscheid hat das Bundesgericht bislang nicht gefällt.

Im ersten Fall wurde die Beschwerde zurückgezogen. Michael Lips hat den Beschwerdeführer vertreten. Auf Anfrage sagt der Anwalt der Zürcher Kanzlei Pestalozzi: «Die Klientschaft hat aus persönlichen Gründen entschieden, den Prozess nicht durchzuziehen.» Beschwerdegrund sei ursprünglich gewesen, dass für die KSV mutmasslich eine ausreichende rechtliche Grundlage fehle. Lips sagt:

«Persönlich fände ich es gut, wenn sich ein Gericht materiell damit auseinandersetzen würde.»

Im zweiten Fall trat das Bundesgericht gar nicht auf die Beschwerde ein. Denn: Der Beschwerdeführer habe nicht dargelegt, wieso der angefochtene Beschluss Bundesrecht verletzen soll.

Hauseigentümerverband wendet Steuerstrafe ab

Als eine Folge der KSV hat der Regierungsrat eine weitere Verordnung angepasst – und zwar im Steuerbereich. Im druckfrischen Amtsblatt ist zu lesen: Wer durch die KSV steuerrechtlich beschwert sei, könne eine Zwischenschätzung verlangen. Auf Anfrage erklärt die kantonale Steuerverwaltung: Es könne sein, dass eine Liegenschaft durch die KSV nicht mehr gleich viel wert sei. Deshalb soll Eigentümern ermöglicht werden, eine Zwischenschätzung zu verlangen.

Auf dieser Basis müsse sie allenfalls weniger Vermögenssteuern bezahlen. Wie viele betroffen sind, kann die kantonale Steuerverwaltung nicht sagen. Eine Ahnung der Dimension vermitteln die Anhänge zur KSV: 143 Siedlungen sind darin aufgeführt, wobei möglich ist, dass in einer mehrere Grundeigentümer Land ihr Eigen nennen. Doch der Antrag auf Zwischenschätzung will wohlüberlegt sein. Denn: Ein Rückzug ist laut aktualisierter Schätzungsverordnung nicht möglich. Ungewollte Folge: Fällt die neue Schätzung höher aus als die gültige, dürfte sich das in einer höheren Steuerrechnung niederschlagen.

Für Lösung eingesetzt

SVP-Kantonsrat Pascal Schmid (Weinfelden) hat sich für diese Lösung eingesetzt – zusammen mit weiteren Vertretern des Hauseigentümerverbandes (HEV) Thurgau. Er sagt:

«Sonst hätten Grundeigentümer jahrelang Steuern für Bauland bezahlen müssen, das der Regierungsrat ins Nichtbaugebiet befördert hat, was absolut stossend wäre.»

Über die Lösung in diesem Bereich zeigt er sich zufrieden. «Das Departement für Finanzen und Soziales hat superschnell gehandelt», rühmt Schmid seinen Parteikollegen Urs Martin.

Zufrieden ist er mit der KSV trotzdem nicht. «Die Notverordnung», wie er sie zu nennen pflegt, «sorgt, wie dieses Beispiel zeigt, nicht für mehr, sondern weniger Rechtssicherheit.»

Am konkreten Beispiel die Rechtmässigkeit prüfen

SVP-Kantonsrat Pascal Schmid. Bild: Andrea Stalder

Der politische Weg sei wohl definitiv erschöpft. Anwalt Schmid skizziert daher einen möglichen Rechtsweg: Wenn einem Grundeigentümer die Baubewilligung wegen der KSV verweigert werde, könnte er dagegen rekurrieren – bis mindestens vors Verwaltungsgericht. Er erklärt:

«Dann würde das höchste kantonale Gericht in dieser Frage eine sogenannte konkrete Normenkontrolle vornehmen.»

Das heisst: Es würde im Zuge der verweigerten Baubewilligung wohl auch die Verfassungsmässigkeit der Verordnung beurteilen. «Die höchst fragwürdig ist», wie Schmid betont. Ob jemand Zeit, Lust und Geld dafür habe, könne er aber nicht beurteilen.

Die Regierung sieht die Verordnung auf ausreichend rechtlichem Fundament gebaut, wie er in einer Erläuterung darlegt. So erlasse gemäss Kantonsverfassung der Regierungsrat die Verordnungen, die zum Vollzug der Gesetze von Bund und Kanton notwendig seien oder zu deren Erlass ihn das Gesetz ermächtige. Auch ein Artikel des Raumplanungsgesetzes soll die Kompetenz untermauern:

«Gemäss dieser Bestimmung sind die Kantonsregierungen ausdrücklich ermächtigt, vorläufige Regelungen zu treffen und namentlich auch einschränkende Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzone zu erlassen.»