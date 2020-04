Wegen mutmasslich manipulierten Wahlergebnissen im Thurgau: Die GLP droht mit dem Gang ans Bundesgericht – die SVP hält an ihrem Sitz fest Die fehlerhafte Stimmenauszählung in Frauenfeld könnte einen langwierigen juristischen Streit nach sich ziehen. Thomas Wunderlin 08.04.2020, 05.00 Uhr

Wahlurnen der Stadt Frauenfeld: Gesucht werden noch 100 unveränderte GLP-Wahlzettel. Bild: Susann Basler

Andreas Schelling, Präsident der GLP-Bezirkspartei Frauenfeld, droht mit dem Gang ans Bundesgericht. Damit will er verhindern, dass der Grosse Rat die «offensichtlich manipulierten Wahlergebnisse» bestätigt.

Die Staatskanzlei müsse die «rechtlich korrekten Wahlergebnisse» umgehend publizieren, verlangte er am Dienstag in einer Medienmitteilung.