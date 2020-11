Wegen «gröberer Probleme»: Frauenfelder Gemeinderat nimmt die städtische Berufsbeistandschaft unter die Lupe Probleme und Mehrkosten bei der städtischen Berufsbeistandschaft veranlassen den Frauenfelder CH-Gemeinderat Peter Hausammann zu kritischen Fragen. Samuel Koch 24.11.2020, 11.30 Uhr

Eine Berufsbeistandschaft arbeitet laut den individuellen Bedürfnissen der betroffenen Person angepassten Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Bild: PD

Zwei Mal hintereinander, um etwa die Hälfte höher als normal. So zeigt sich das Bild für Peter Hausammann, wenn er die Zahlen im Personalaufwand der Berufsbeistandschaft der Stadt anschaut. Der CH-Gemeinderat spricht von «massiven Mehrkosten», sowohl in der Rechnung 2019 (Mehraufwand von 510'000 Franken) als auch in jener des laufenden Jahres.