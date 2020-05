Wegen Corona geht in der Ostschweiz pro Monat mehr als eine Milliarde Franken flöten Am Montag ist ein entscheidender Schritt in der Lockerung des Corona-Lockdowns: Restaurants und Läden dürfen wieder Gäste und Kunden bedienen. Das bedeutet: Rund 18'000 Arbeitsplätze in der Ostschweiz sind wieder besetzt. Doch der Wertschöpfungsverlust bleibt dennoch hoch. Das zeigt eine exklusive Auswertung von Wüest Partner Sebastian Keller 09.05.2020, 05.20 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Ein makroökonomischer Blick auf die Ostschweizer Kantone. Bild: Sebastian Keller

Restaurants, Modeläden und Schulen: Am Montag beginnt die wohl bedeutendste Phase der Lockdown-Lockerungen. Ein grosses Stück Normalität steht vor der Tür. Es ist die Phase, in der so viele Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurückkehren wie in keiner anderen Etappe. Das hat das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner berechnet.

Jörg Schläpfer, Ökonom bei Wüest Partner, wohnhaft in Frauenfeld.

Waren in der Hochphase des Stillstands schweizweit 21,5 Prozent aller Beschäftigten vom staatlich verordneten Arbeitsstopp betroffen, sind es aktuell 18 Prozent. «Ab Montag sind es noch 12 Prozent», sagt Jörg Schläpfer, Leiter Makroökonomie von Wüest Partner.

Auf die Vollzeitäquivalenten in den Ostschweizer Kantone ausgerechnet heisst das: Nach dem Wochenende dürfen rund 18'000 Arbeitsplätze wieder besetzt sein. Diese Zahl entspricht den Einwohnern der Stadt Gossau.

Wüest Partner hat die Coronaverordnungen des Bundes in ein Wirtschaftsmodell übersetzt und mit seinem umfangreichen Datenschatz angereichert. Das Resultat: ein Strauss von Schätzungen – auch auf Kantonsebene. Das Unternehmen hat die Einschränkungen der Beschäftigten in allen 794 Branchenarten berücksichtigt, erklärt der in Frauenfeld wohnhafte Schläpfer.

Das ist auch ein Grund, wieso der Anteil der betroffenen Beschäftigten höher ausfällt als die Schätzung des Bundesamtes für Statistik (BFS). Beispiel Kanton Thurgau: Laut BFS sind 7,9 Prozent vom Lockdown betroffen, laut Wüest Partner 20,6 Prozent. Schläpfer erklärt: «Schliesslich mussten etwa auch Kurse in der Erwachsenenbildung ausgesetzt werden.»

Wieso der Anteil Betroffener nach dem Wochenende stark sinkt, ist in primär zwei Branchengruppen zu verorten: Detailhandel und Gastronomie. Beispiel Kanton St.Gallen: Ab Montag dürfen laut Wüest Partner mehr als 3000 Personen in Schuhgeschäften und dem weiteren bisher geschlossenen Detailhandel wieder Kunden beraten. In der Gastronomie werden rund 1700 Beschäftigte wieder ihre Kunden verpflegen.

Monatlich gehen 1,3 Milliarden flöten

Wüest Partner hat auch abgeschätzt, wie hoch der Wertschöpfungsverlust in den Kantonen wegen des Lockdowns ist. Oder anders gesagt: Wie viel Wirtschaftsleistung wegen der Massnahmen zur Eindämmung des Virus verunmöglicht wurde.

Die vier Ostschweizer Kantone erwirtschaften im Normalbetrieb monatlich 4,7 Milliarden Franken; im Thurgau sind es rund 1,3 Milliarden Franken. In der härtesten Phase des Lockdowns reduzierte sich die Wertschöpfung in der Ostschweiz um über eine Milliarde Franken, was knapp einem Viertel der Wirtschaftsleistung entspricht.

Interessantes fördert eine Darstellung zu Tage, welche die Betroffenheit und Wertschöpfung nach Branchengruppe vereint. Für die Lockerung vom 11. Mai sagt Ökonom Schläpfer: «Die Wertschöpfung erholt sich nicht im gleichen Ausmass wie Beschäftigte wieder arbeiten können.» Das liegt an den gelockerten Branchen: Sie sind vergleichsweise wenig wertschöpfungsintensiv. Jörg Schläpfer sagt:

«Und es liegt auch daran, dass sie in der Regel personalintensiv sind.»

Der Umsatz, den Mitarbeitende im Detailhandel nach Abzug der Vorleistungen generieren, ist mit rund 10'000 Franken pro Monat ungefähr halb so hoch wie jener eines Finanzdienstleisters.

Nun stellt sich die Frage, welche mittelfristigen Spuren die Coronakrise hinterlässt. Die Ökonomen des Bundes rechnen mit einem Einbruch des Bruttoinlandprodukts im laufenden Jahr um 6,7 Prozent. Die Ökonomen des BAK Basel haben sich diese Woche etwas optimistischer geäussert: Sie prognostizieren ein Minus von 5,3 Prozent. Der Chefökonom von Wüest Partner erachtet für die Ostschweiz einen Rückgang von 6,7 Prozent als realistischer als die 5,3 Prozent.

«Hier ist die Industrie bedeutsamer als in anderen Landesteilen.»

Die im Zuge der globalen Rezession nachlassende Nachfrage nach Investitionsgütern dürften diese exportorientierten Branchen noch während Monate zu spüren bekommen. «Wenigstens», sagt Jörg Schläpfer, «durften die Arbeitnehmer in diesen Branchen auch im Lockdown ihrer Beschäftigung nachgehen».



