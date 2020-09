Wegen Corona: Für Thurgauer Schüler sind die nächsten Sommerferien bereits im Winter Die Pädagogische Mittelschule in Kreuzlingen verschiebt die obligatorischen Sprachaufenthalte in den Sommer. Die langen Ferien fallen dadurch auf den Januar. Silvan Meile 02.09.2020, 05.00 Uhr

Sommer im Schulzimmer: Schüler lernen eine Fremdsprache.

Sommerferien im Januar, büffeln im Juli? Das haben Schüler an der Pädagogischen Mittelschule (PMS) in Kreuzlingen in Aussicht. Deshalb mussten einige leer schlucken, als sie Post vom Rektor bekamen. Grund ist der vierwöchige Sprachaufenthalt in England, Irland oder Frankreich.

Ein solcher ist jeweils im Januar für die PMS-Schüler im dritten Jahr geplant. Aufgrund der Coronapandemie hat die Schulleitung diesen obligatorischen Termin aber bereits gestrichen. Doch der Sprachaufenthalt soll 2021 dennoch stattfinden, jedoch ein halbes Jahr später.

«Kein anderer Termin möglich»

Lorenz Zubler, Rektor der PMS, hat die Klassen in einem Brief über diese Pläne informiert. Betroffen seien rund 150 Schüler, knapp im Erwachsenenalter. Die Sommerferien sollen demnach tatsächlich im Januar vorgezogen werden, im Sommer der Sprachaufenthalt stattfinden. Dadurch würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass auch dieser Jahrgang seine Sprachkenntnisse vor Ort verbessern kann, erklärt Zubler. Denn er hofft, dass sich die Lage rund um das Coronavirus bis dahin beruhigt.

Zubler sagt:

«Die Schüler sind nicht begeistert, sehen aber ein, dass wir den Termin für den Sprachaufenthalt verschieben müssen.»

Es sei viel zu ungewiss, ob im Januar die Durchführung machbar wäre. Und weil zwischen Frühling und Sommer für die betroffenen Schüler unter anderem Praktika an Thurgauer Schulen vorgesehen sind, komme die PMS bei dieser Terminverschiebung nicht um die Ferienzeit im Sommer herum. «Offen ist noch, ob wir allenfalls eine oder zwei Wochen vor den Sommerferien starten können», sagt Zubler.

Aktuell ist nicht an einen Sprachaufenthalt zu denken

Von den Sprachschulen in England, Irland und Frankreich habe man grünes Licht erhalten, dass die geplante Terminänderung machbar sei. Kosten fielen nur an, wenn es auch wirklich klappt. Den PMS-Schülern soll so dieser Sprachaufenthalt trotzdem noch ermöglicht werden, sagt Rektor Zubler.

«Die Schüler erzählen jeweils mit Begeisterung von ihren Erfahrungen.»

Und es ist auch eine Bedingung, um später als Primarlehrer arbeiten zu können. Ausserdem sei bei diesen Schülern bereits das geplante zweiwöchige Praktikum im Ausland wegen Corona gestrichen worden, erklärt Zubler.

Aktuell ist überhaupt nicht an Sprachaufenthalt zu denken. Für das Vereinigte Königreich gilt derzeit für Einreisende aus der Schweiz eine zweiwöchige Quarantänepflicht.

Im Januar Zeit für die Maturaarbeit

Trotz gestrichener Sommerferien streicht der Rektor auch einen Vorteil für die Schüler heraus: «Es ist sicher attraktiver, diese Orte während der Sommerzeit zu besuchen», sagt Zubler. Zur Auswahl stünden Cambridge, Bristol, Cork, Montpellier, Toulouse oder Angers. Und unbeschwerte Sommerferien wären es für die Drittklässer ohnehin nicht geworden. «Diese Zeit müssen sie jeweils nutzen, um ihre Maturaarbeit zu schreiben.» Dafür sollen sie nun in den Januarwochen Zeit haben.

Urs Schwager,Leiter des Thurgauer Amtes für Mittel- und Hochschulen.

Beim Amt für Mittel- und Hochschulen hat man von den Plänen der PMS-Leitung erfahren. Die coronabedingte Terminverschiebung des Sprachaufenthalts um ein halbes Jahr sei ein gangbarer Weg, sagt Amtsleiter Urs Schwager. Bedenken hat er keine, dass eine damit verbundene Verschiebung der Ferienzeit vom Sommer in den Januar unzulässig wäre. Deshalb sieht der Kanton auch keinen Grund für eine Intervention.

Die Organisation der Sprachaufenthalte liegt bei der PMS, der Kanton beteiligt sich finanziell. Den grössten Teil der Kosten müssen aber die Schüler beziehungsweise ihre Eltern bezahlen.